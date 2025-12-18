Villa Florida: Municipalidad solicita crédito bancario para cubrir sueldos atrasados tras grave crisis financiera

A través de sus redes sociales, el concejal municipal de Villa Florida, Misiones, Andrés Rojas (ANR), informó que la Municipalidad atraviesa una crisis financiera que afecta el pago de salarios a funcionarios y jornaleros, así como los pagos a prestadores de servicios y la dieta de los ediles.

“Estamos atravesando una situación complicada en la Municipalidad de Villa Florida, con deudas que superan un año de atraso para el pago de salarios a funcionarios, jornaleros, prestadores de servicios y la dieta de los concejales”, explicó.

Dicha situación obedece a una crisis financiera debido a la falta de pago de los diferentes impuestos inmobiliarios de la gran mayoría de los florideños, y eso afecta directamente la recaudación de la institución municipal, comprometiendo su recurso genuino.

“Tras esta situación, el ejecutivo municipal presentó una nota de pedido de aprobación de un préstamo de G. 550 millones y, según el informe que hemos solicitado, es para el pago de las deudas que tiene la Municipalidad y el pago de los salarios atrasados. Dicho pedido fue aprobado y debe pagarse en un tiempo récord de 3 meses”, indicó Rojas.

