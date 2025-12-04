Concejal denuncia irregularidades en un préstamo solicitado por la Municipalidad de San Ignacio

La intendenta de San Ignacio, Misiones, Cristina Ayala (ANR), solicitó a la Junta Municipal la aprobación de un préstamo de G. 1.223.000.000 para cubrir salarios y dietas de noviembre y el aguinaldo de diciembre. La propuesta fue respaldada por la mayoría de los ediles.

El concejal Eduardo Dejesús (PLRA) votó en contra del pedido y cuestionó que la ejecutiva estaría violando varios artículos de la Ley Orgánica Municipal al solicitar dicho préstamo.

“En sesión ordinaria, se trató la ampliación presupuestaria vinculada al préstamo de G. 1.223.000.000 solicitado ante un banco de plaza, destinado a cubrir sueldos, honorarios, dietas de noviembre y diciembre, e incluso el aguinaldo”, indicó el edil.

Dejesús explicó que se opuso porque la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/10 es clara respecto al uso de créditos y préstamos municipales. Señaló que los artículos que fundamentan su rechazo son el 196, 197 y 198.

“Por lo tanto, la operación aprobada es ilegal, pues busca endeudar a la Municipalidad para cubrir obligaciones corrientes y compromete pagos que no podrán cancelarse dentro del ejercicio fiscal 2025. A esto se suma que hace solo una semana la intendenta afirmó que la institución ‘gozaba de buena salud financiera’, sin embargo, los funcionarios siguen sin cobrar su salario, evidenciando contradicciones y un manejo financiero desordenado”, acotó Dejesús.

Por su parte, la intendenta Cristina Ayala aclaró que el artículo 196 le autoriza a gestionar préstamos de corto plazo con autorización de la Junta Municipal y que la cancelación se realizará al finalizar el periodo fiscal 2025. Afirmó que las críticas son ataques políticos debido a la temporada proselitista.

“Hicimos este pedido porque estamos en un déficit temporal de caja, y el artículo 196 contempla un financiamiento temporal para cubrir déficits igualmente temporales. Los recursos se destinan a cubrir el déficit existente para el pago de salarios”, señaló Ayala.

Agregó que el recorte de royalties afectó la posibilidad de pagar los sueldos, ya que más de 40 funcionarios dependen directamente de esos fondos, sumado a la caída de recaudaciones por la falta de movimiento económico.

“Como administradora, debo buscar soluciones, dado que detrás de cada salario hay familias con responsabilidades y trabajadores que sostienen el funcionamiento de la comuna. Lamentamos la alta cartera de morosos y las críticas en redes sociales, pero muchos no se acercan a ponerse al día”, manifestó.

Finalmente, Ayala mencionó que es normal que surjan críticas en este periodo, ya que empiezan a aparecer los trabajos políticos y las intenciones de ocupar la intendencia.