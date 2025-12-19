En Villa Florida se dio la habilitación del primer árbol navideño de crochet

La comunidad florideña del departamento de Misiones vivió con entusiasmo el espíritu navideño con la habilitación oficial del primer árbol navideño confeccionado íntegramente en crochet, una obra elaborada por mujeres dedicadas a este rubro artesanal.

Teresita Fernández, coordinadora de este proyecto, mencionó que la iniciativa nació en el mes de marzo de este año con el objetivo de visibilizar el talento local, promover el trabajo colectivo y fortalecer los vínculos comunitarios.

“Hoy es un día tan especial para nosotros, que es la presentación a la ciudad de nuestro trabajo: este maravilloso árbol de crochet que nos llevó mucho tiempo y esfuerzo realizar. Empezamos en el mes de marzo, con nuestra primera reunión, y hoy, casi un año después, estamos inaugurando y presentándole a la ciudadanía, nuestra obra“, indicó Fernández.

El árbol navideño de crochet se encuentra ubicado en la ciclovía de esta ciudad al costado de la ruta PY01 y además realizaron la decoración de las plantas de palmeras también con grannys de crochet. Fernández indicó que el árbol de crochet permanecerá hasta la primera quincena de enero del 2026.

Teresita Fernández agregó que como todo proyecto, al inicio tuvieron dificultades porque empezaron sin recursos, pero eso no los detuvo ya que tuvieron el apoyo de Michel Flores, consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, luego fueron recibiendo apoyos de la Municipalidad y de empresas privadas.

En total, estuvieron trabajando 25 mujeres en este proyecto, donde tejieron unos tres mil grannys para formar este árbol de 10 metros de altura y 12 metros de diámetro.

Por su parte, el intendente de Villa Florida, Richard Castiñeira, destacó el talento de las mujeres, que refuerza la identidad cultural y promueve el trabajo comunitario.

“El árbol navideño, instalado en el paseo central sobre la ruta internacional PY01, se proyecta como un nuevo punto de interés turístico. Que el espacio convoca a vecinos y visitantes a compartir el espíritu navideño y revalorizar los espacios públicos de la ciudad“, concluyó Castiñeira.