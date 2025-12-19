Estudiante paraguaya gana concurso “Mi vida y el Mercosur” y es reconocida en Foz

La estudiante paraguaya Paula Jazmín González, alumna del Colegio Experimental Paraguay Brasil (CEPB), fue reconocida como ganadora del concurso “Mi vida y el Mercosur” y recibió su certificado en la ciudad de Foz do Iguazú, Brasil, en el marco de la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur y Estados Asociados.

El certamen se desarrolló bajo la Presidencia Pro Tempore de Brasil y buscó promover la reflexión estudiantil sobre el proceso de integración regional.

La alumna estaba acompañada por la profesora Celeste Saldívar, y recibió el certificado de reconocimiento durante la 67ª Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC). La distinción fue entregada por el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en representación de la Presidencia Pro Tempore del bloque.

La premiación se realizó ante autoridades y delegaciones de los países miembros del MERCOSUR.

El concurso “Mi vida y el Mercosur” es una iniciativa orientada a acercar el proceso de integración regional a las aulas. Invita a estudiantes a expresar, mediante una redacción, cómo el Mercosur impacta en su vida cotidiana.

Concurso fue entre estudiantes de escuelas en el Mercosur

El plan piloto se implementó en escuelas públicas interculturales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Cada institución realizó una selección interna y los trabajos finalistas fueron evaluados por representantes de los cuatro Estados Partes en el ámbito de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM).

En su redacción, Paula González describió al Mercosur como una oportunidad de unión y de construcción de un futuro compartido entre los países de la región.

Durante el acto, el embajador Antonio Simões, en su carácter de presidente pro tempore de la CRPM, alentó a la estudiante a confiar en la educación y el estudio como herramientas para su desarrollo personal y profesional.