Pesebre comunitario tradicional atrae a vecinos y visitantes en Coronel Oviedo

La iniciativa surgió a partir de la organización vecinal para participar del concurso “La cuadra más bella”, impulsado por la Municipalidad de Coronel Oviedo. Sin embargo, los pobladores decidieron ir más allá de la competencia y apostar por un proyecto que trascienda en el tiempo y deje un recuerdo imborrable en niños, jóvenes y adultos del barrio y de otros puntos de la ciudad.

Una de las vecinas del lugar, Zunilda Martínez, señaló que, en la víspera de Navidad, tienen previsto elaborar una importante cantidad de chipa de almidón para adornar el pesebre, y que el día 25 se realizará la distribución igualitaria entre todos los niños y presentes.

Indicó que también se realizará el tradicional rosario para el Niño Jesús, donde los vecinos se unen para compartir una Navidad en Familia. Agregó que actualmente se realizan pesebres modernos que ya no conservan las características de nuestros antepasados, y que esa situación se refleja en el pesebre que elaboraron, en vista de que muchas personas llegan desde otros puntos de la ciudad para tomarse fotografías en el lugar.

Instó a la ciudadanía a tomar este tipo de iniciativas y mantener vigente la cultura y las tradiciones que forman parte de nuestros valores.

