Requisitos de Dinatran para buses paraguayos que van al exterior

Luego del luctuoso accidente de tránsito que se dio esta semana con un bus que retornaba del Brasil con estudiantes, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), señala cuáles son los requisitos para que buses paraguayos viajen al exterior.

Renato Ángulo, director de Asesoría Jurídica Interna de Dinatran, manifiesta que entre sus facultades se encuentra reglar el transporte internacional terrestre de pasajeros y también de carga, en este caso, un bus de pasajeros.

“Nosotros tenemos la posibilidad de dar el permiso en circuito cerrado, se llama así, cuando la empresa solicitante quiere ir del punto A al punto B, cruzando la frontera. La reglamentación se encuentra en la resolución 830/2018, en el artículo 60, donde la Dinatran verifica el estado del vehículo a través de la inspección técnica vehicular del mismo. ”, indica.

Posteriormente, se solicita el permiso en la Dirección General de Transporte Terrestre, donde se establece el itinerario que realizarán y la cantidad de días del viaje.

Documentación del vehículo y empresa

Habilitación de Dinatran : el bus debe estar registrado y habilitado ante la institución para el transporte de pasajeros.

Inspección Técnica Vehicular (ITV) : certificado vigente expedido por talleres autorizados.

Pólizas de Seguro Internacional.

Seguro de Responsabilidad Civil (Carta Azul) : cobertura para el transportador carretero en viaje internacional.

Seguro de accidentes a pasajeros : copia de la póliza vigente.

Seguro contra terceros : copia de la póliza vigente.

Patente Municipal: copia de la habilitación municipal de la unidad.

Documentación para el viaje

Permiso especial de viaje internacional : debe gestionarse ante la Dinatran para cada salida de circuito cerrado (excursiones).

Lista de pasajeros : manifiesto detallado de las personas a bordo para cada viaje.

Documento de idoneidad: vigencia del documento que autoriza a la empresa a operar en países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay o Bolivia.

Requisitos del conductor

Registro de conducir : licencia vigente y acorde a la categoría del vehículo.

Documentos personales : cédula de identidad o pasaporte vigente.

Trámites adicionales

Pre registro migratorio : es obligatorio que los pasajeros y tripulación realicen el pre registro migratorio web, 48 horas antes del viaje, para agilizar el cruce fronterizo.

Costo: el permiso especial tiene un costo aproximado de un jornal mínimo más el formulario.

Agregó que en los circuitos cerrados hay posibilidad de realizar paradas técnicas para que el personal, la tripulación y los pasajeros puedan hacer alguna necesidad o reposar.

Finalmente, recordó que el tiempo máximo que un chofer puede estar al mando del volante es de ocho horas y que además, existen normas internacionales que están estipuladas en dólares, en caso de alguna infracción.