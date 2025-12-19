San Lorenzo: Cayeron tres “soldados” del Clan Rotela en operativo de la Senad

El operativo, orientado a desmantelar clanes de microtráfico que responden a las órdenes del Clan Rotela, tuvo su segunda fase en el barrio Lucerito de San Lorenzo, indican en un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En el marco de una investigación en curso, agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas lograron la detención de tres proveedores de drogas, quienes habían estructurado, alrededor de sus focos de distribución, una verdadera “red de soldados de la marginalidad”.

Durante los procedimientos fueron incautadas más de 100 dosis de estupefacientes, entre crack y cocaína, destinadas al narcomenudeo en la zona.

En una de las viviendas intervenidas fueron detenidos Walter Alexander Campuzano, alias “Pitín” quien en redes sociales hacía ostentación de su cercanía con el primer anillo del Clan Rotela, y Lilian Araceli Cabrera. Del poder de ambos se incautó de 94 dosis de crack y dos dosis de cocaína.

En un segundo punto operativo fue detenido Axel Nahuel Amarilla, de 19 años, quien además habría reclutado a un menor de edad para colaborar en la actividad ilícita. En el lugar se incautó de 22 dosis de crack.

Usaban redes sociales para captar adeptos

Un rasgo característico del accionar de estas personas era la utilización de las redes sociales como espacio de captación de adeptos, fortaleciendo la estructura del clan y ampliando su control territorial.

Alrededor de ambos focos de distribución se desprende una cadena significativa de hechos delictivos, que afectaba directamente a la seguridad y convivencia de los vecinos del barrio.

Los procedimientos estuvieron encabezados por el fiscal Fernando Meyer.