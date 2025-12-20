PJC: colección de pesebres de la familia Ramírez Villasboa, una tradición de más de 70 años

El montaje del pesebre en esta época del año en un lugar del hogar es parte de las costumbres de muchas familias paraguayas. La familia Ramírez Villasboa, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, conserva con creces dicha tradición con una colección de pesebres en el hogar familiar.

El profesor Enrique Ramírez destacó que todo comenzó hace más de 70 años, cuando su abuela, Dolores González de Ramírez, armó el pesebre en la casa. Posteriormente, dicha práctica fue heredada por los padres del docente, Leoncio Ramírez y Lady Brignardello.

En la actualidad, además de los pesebres, en el lugar se encuentra un espacio de oración denominado “La capilla de todos los santos”, donde se conserva una gran cantidad de imágenes religiosas.

El pesebre pasa de generación en generación

El profesor Enrique Ramírez, quien junto a su esposa Liz Maribel Villasboa Villalba son los propietarios de la casa donde se encuentra la colección de pesebres, manifestó que su familia actual adoptó la práctica del pesebre como una forma de mantener la tradición.

“Mi abuela les pasó a mis padres, mis padres a nosotros, y creemos que nuestros hijos van a continuar con la tradición”, señaló Ramírez, resaltando la importancia de que la tradición pase de generación en generación.

En cuanto a las piezas, resaltó que hay imágenes del Niño Jesús que fueron enviadas de todo el mundo. “Tenemos una colección de imágenes del Niñito Jesús de todo el mundo; mis amigos me trajeron de África, de Perú, Chile, Medio Oriente, Japón, y muchas de las piezas del pesebre fueron hechas en Tobatí y en Areguá”, expresó Ramírez. Aclaró que la mayoría de las piezas son productos de la artesanía paraguaya.

Comunidad podrá visitar la colección de pesebres

El profesor Enrique Ramírez manifestó que abrirá las puertas de su casa al público para que la comunidad visite y tenga la oportunidad de apreciar los pesebres y toda la colección de arte sacro que se encuentra en el lugar. La atención será durante los días 20, 21 y 22 de diciembre, de 19:00 a 21:00 horas, según Ramírez.

La vivienda de la familia Ramírez Villasboa está sobre la calle 14 de Mayo, entre 15 de Agosto y Lomas Valentinas N° 860, del barrio Guaraní, frente al Centro Regional de Educación Dr. Raúl Peña de la ciudad de Pedro Juan Caballero.