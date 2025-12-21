Emotiva tradición del pesebre en las familias paraguayas

La historia de este emblemático Pesebre Hidráulico se remonta al año 1953. Lo que hoy es una imponente estructura de ingeniería y arte, comenzó de manera humilde sobre una pequeña mesa, gracias al sueño y la devoción de sus pioneros: Esteban y Hermelinda Sabaté.

Actualmente, la responsabilidad de mantener viva esta llama recae en el Ing. Químico Esteban Sabaté, de 64 años, quien lleva casi cuatro décadas al frente de este legado que ya alcanza a la cuarta generación familiar.

El pesebre es una obra monumental que ocupa un espacio de 7 m de largo x 8 m de fondo, albergando un total de 120 piezas. Entre todas ellas, existe una que brilla con un aura especial: la figura del Niño Jesús. Esta pieza, la más antigua y preciada de la colección, es una obra de la artesanía paraguaya que representa el centro espiritual de todo el montaje.

Cada año, el pesebre evoluciona, y para esta edición, la curiosidad de los visitantes se centrará en una nueva incorporación: el capibara o carpincho. Esta figura no fue elegida al azar; nació de una reunión familiar donde los nietos del ingeniero fueron los protagonistas de la decisión.

Según explica el Ing. Sabaté, su presencia es un “homenaje a la fauna silvestre nacional” y un llamado a la preservación de la naturaleza. Lograr que el agua mueva las piezas requiere un arduo trabajo de 30 días de montaje.

El equipo, compuesto por cinco adultos y el entusiasmo de los nietos que se van sumando, dedica las primeras dos semanas a las conexiones hidráulicas, cañerías y ornamentación, dejando los últimos 15 días para el ensamblaje final de las piezas.

Para el Ing. Sabaté, este esfuerzo trasciende lo técnico. Según sus propias palabras: “El significado del pesebre que tiene para la familia es, particularmente, la unión familiar... Y a la vez compartir con la comunidad, esa unión a través de las visitas.”

Además, destaca la importancia de involucrar a los más pequeños: “Con esa participación de los nuevos... de los nietos, el amor al niño Dios eso mantiene viva la tradición, que ellos mismos quieran participar en el armado del Pesebre”.

Guía para el visitante del pesebre de la familia Sabaté

Quienes deseen ser parte de esta experiencia mágica y gratuita pueden acercarse al Segundo Barrio Bella Vista de la ciudad de Luque.

¿Cómo llegar? Gracias a la tecnología, basta con buscar “Pesebre Hidráulico de la familia Sabaté” en Google Maps para obtener la ruta directa.

Fechas y horarios: El pesebre estará habilitado desde el lunes 22 de diciembre hasta el 30 de diciembre, en el horario de 18:30 a 23:00.

El 25 de diciembre, la familia Sabaté añade un toque de calidez a la visita sirviendo el tradicional clericó a todos los presentes.