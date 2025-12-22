Estos son los precios de la Feria de la Agricultura Familiar

Uno de los grandes beneficios que ofrece la Feria de la Agricultura Familiar “Ary Paha, Fiestas con Sabor a Campo” es el precio accesible, sin dejar de mencionar la calidad del producto y la venta sin intermediarios. En esta nota te contamos los precios.
Los productores ya se encuentran camino a la capital del país con sus productos, de la huerta a la mesa del consumidor, para la venta más esperada del año, la última de este 2025, que inicia en la tarde de este lunes.
Los productos estarán a la venta desde las 16:00 de hoy lunes, toda la noche, madrugada y mañana, hasta agotar stock, en la Costanera de Asunción.
Lea más: Este martes llega la feria “Ary Paha” a la Costanera de Asunción
Precios de los productos más requeridos
- Queso Py: G. 32.000 el kilo.
- Carne de cerdo: G. 30.000 el kilo.
- Lechón: G. 33.000 el kilo.
- Butifarra/Chorizo casero: G. 33.000 el kilo.
- Almidón: G. 10.000 el kilo.
- Choclo desgranado: G. 10.000 el kilo.
- Grasa de cerdo: G. 20.000 el kilo.
- Harina de maíz: G. 12.000 el kilo.
- Huevo casero: G. 15.000 la docena.
- Batata: G. 4.000 el kilo.
- Calabaza: desde G. 5.000 la unidad.
- Carne de cabra: G. 32.000 el kilo.
- Carne de oveja: G. 32.000 el kilo.
- Cebolla: G. 5.000 el kilo.
- Chicharo hu’iti: G. 10.000 la bandeja.
- Dulces y mermeladas: desde G. 7.000 el pote.
- Gallina casera: G. 45.000 y G. 50.000 la unidad.
- Lechuga: desde G. 2.000 el mazo.
- Limón: G. 4.000 la docena.
- Locote: G. 5.000 el kilo.
- Mandioca: G. 3.000 el kilo.
- Maní en grano: desde G. 5.000 el pote.
- Maní tostado: desde G. 10.000 el pote.
- Miel de abeja: G. 60.000 el litro.
- Miel negra: G. 15.000 el litro.
- Papa: G. 5.000 el kilo.
- Pepino: G. 5.000 el kilo.
- Poroto manteca peky: G. 20.000 el kilo.
- Poroto peky: G. 20.000 el kilo.
- Poroto rojo: G. 10.000 el kilo.
- Tomate: G. 4.000 el kilo.
- Verdeo en general: desde G. 1.000 el mazo.