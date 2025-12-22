Estos son los precios de la Feria de la Agricultura Familiar

Uno de los grandes beneficios que ofrece la Feria de la Agricultura Familiar “Ary Paha, Fiestas con Sabor a Campo” es el precio accesible, sin dejar de mencionar la calidad del producto y la venta sin intermediarios. En esta nota te contamos los precios.

Los productores ya se encuentran camino a la capital del país con sus productos, de la huerta a la mesa del consumidor, para la venta más esperada del año, la última de este 2025, que inicia en la tarde de este lunes.

Los productos estarán a la venta desde las 16:00 de hoy lunes, toda la noche, madrugada y mañana, hasta agotar stock, en la Costanera de Asunción.

Lea más: Este martes llega la feria “Ary Paha” a la Costanera de Asunción

Precios de los productos más requeridos