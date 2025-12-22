Nacionales
22 de diciembre de 2025 - 09:41

Estos son los precios de la Feria de la Agricultura Familiar

Feria de la Agricultura Familiar “Semana Santa Ra’arõvo”, en la Costanera.
Feria de la Agricultura Familiar "Ary Paha, Fiestas con Sabor a Campo”, en la Costanera.

Este lunes, a las 16:00, inicia la tradicional Feria de la Agricultura Familiar “Ary Paha, Fiestas con Sabor a Campo”, que organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y se extiende hasta el martes 23, hasta agotar stock.

Por ABC Color

Uno de los grandes beneficios que ofrece la Feria de la Agricultura Familiar “Ary Paha, Fiestas con Sabor a Campo” es el precio accesible, sin dejar de mencionar la calidad del producto y la venta sin intermediarios. En esta nota te contamos los precios.

Los productores ya se encuentran camino a la capital del país con sus productos, de la huerta a la mesa del consumidor, para la venta más esperada del año, la última de este 2025, que inicia en la tarde de este lunes.

Los productos estarán a la venta desde las 16:00 de hoy lunes, toda la noche, madrugada y mañana, hasta agotar stock, en la Costanera de Asunción.

Precios de los productos más requeridos

  • Queso Py: G. 32.000 el kilo.
  • Carne de cerdo: G. 30.000 el kilo.
  • Lechón: G. 33.000 el kilo.
  • Butifarra/Chorizo casero: G. 33.000 el kilo.
  • Almidón: G. 10.000 el kilo.
  • Choclo desgranado: G. 10.000 el kilo.
  • Grasa de cerdo: G. 20.000 el kilo.
  • Harina de maíz: G. 12.000 el kilo.
  • Huevo casero: G. 15.000 la docena.
  • Batata: G. 4.000 el kilo.
  • Calabaza: desde G. 5.000 la unidad.
  • Carne de cabra: G. 32.000 el kilo.
  • Carne de oveja: G. 32.000 el kilo.
  • Cebolla: G. 5.000 el kilo.
  • Chicharo hu’iti: G. 10.000 la bandeja.
  • Dulces y mermeladas: desde G. 7.000 el pote.
  • Gallina casera: G. 45.000 y G. 50.000 la unidad.
  • Lechuga: desde G. 2.000 el mazo.
  • Limón: G. 4.000 la docena.
  • Locote: G. 5.000 el kilo.
  • Mandioca: G. 3.000 el kilo.
  • Maní en grano: desde G. 5.000 el pote.
  • Maní tostado: desde G. 10.000 el pote.
  • Miel de abeja: G. 60.000 el litro.
  • Miel negra: G. 15.000 el litro.
  • Papa: G. 5.000 el kilo.
  • Pepino: G. 5.000 el kilo.
  • Poroto manteca peky: G. 20.000 el kilo.
  • Poroto peky: G. 20.000 el kilo.
  • Poroto rojo: G. 10.000 el kilo.
  • Tomate: G. 4.000 el kilo.
  • Verdeo en general: desde G. 1.000 el mazo.