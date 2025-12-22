Estrenan la nueva Feria Municipal de Fram ofertando productos pecuarios para las fiestas

La “Gran Feria Agropecuaria” se realizará este martes 23 y miércoles 24 de diciembre desde las 6:30, con la oferta de los mejores productores pecuarios del Comité de Horticultores y Feriantes del distrito de Fram, en el departamento de Itapúa.

Podrán encontrar en el lugar carne de cerdo, de oveja, gallina, quesos, huevos, frutas y verduras. La actividad es organizada con el apoyo de la municipalidad local.

El comité está conformado por 30 socios activos, de los cuales cinco representantes comercializarán los productos en la infraestructura de la Feria Municipal de Fram, ubicada sobre la calle José Leandro Oviedo, entre Cordillera y Mateo Sánchez Díaz.

El objetivo de la actividad es fortalecer a los feriantes, generar ingresos para los productores y, al evitar intermediarios, permitir que los consumidores puedan acceder a productos frescos a precios asequibles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Itapúa: agricultores ofertan productos de excelente calidad y a precios asequibles

La infraestructura fue recientemente inaugurada el pasado viernes 19 de diciembre y representó una inversión de G. 145 millones por parte de la comuna. Se trata de una edificación techada, con depósitos, baño y lavadero, dispuesta para los feriantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó la secretaria de Agricultura de la municipalidad, ingeniera Cintia Cuba, la feria estará disponible hasta las 13:00 y no se suspenderá por inclemencias del tiempo.

Cuba refirió que la nueva edificación constituye un gran avance, debido a que anteriormente los feriantes estaban a la intemperie. “Desde ahora contarán con un lugar más seguro para ofertar sus productos”, manifestó.