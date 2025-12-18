Itapúa: agricultores ofertan productos de excelente calidad y a precios asequibles

La feria “Consuma lo que Itapúa Produce” reunió a más de 80 productores locales en el estacionamiento del Centro Cívico de Encarnación, ofreciendo productos frescos y artesanías sin intermediarios.

Participaron productores provenientes de 15 distritos de la zona sur del departamento de Itapúa, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos frutihortícolas, cárnicos, derivados y artesanías. Además, se contó con la participación de dos comunidades indígenas que también presentaron sus productos.

La organización estuvo a cargo de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y la feria estuvo abierta hasta agotar stock. Uno de los atractivos principales es que los precios son de finca, eliminando intermediarios y permitiendo a los consumidores acceder a productos más económicos. En promedio, cada producto era entre G. 2.000 y G. 3.000 más económico que los hallados en los mercados locales.

Para los productores, esta feria representa una oportunidad valiosa para comercializar directamente y mejorar sus ingresos, beneficiando así a sus familias y fomentando la economía local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiesta Nacional de la Sandía: celebrarán otra exitosa cosecha de la fruta más codiciada del verano en Paso Güembé

Buena producción

Los feriantes manifestaron que las condiciones climáticas favorecieron una gran producción, que se destaca por la calidad de los productos y permite abaratar los precios para ingresarlos al mercado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gerente regional Sur del MAG en Itapúa, ingeniero Diosnel Bareiro, destacó que este año se logró la comercialización de 2 millones de kilos de cebolla y 700.000 kilos de papa de la zona. Estos productos se han introducido recientemente y constituyen una gran oportunidad para los productores de la región.

Además, refirió que están desarrollando un programa para fomentar el cultivo del tomate, ante proyecciones de posible escasez para los meses de febrero y marzo. Si se logra realizar una buena producción, se podrá mitigar la falta de oferta y evitar que, en consecuencia, los precios se disparen.