Hermosean la playa municipal de Pilar de cara al largo feriado y las fiestas de fin de año

Ante la llegada del largo feriado y las celebraciones de fin de año, la Municipalidad de Pilar, junto con el Consorcio CTC, encaró tareas de hermoseamiento y mantenimiento de la playa municipal, con el objetivo de ofrecer un espacio adecuado para el esparcimiento de vecinos y turistas a orillas del río Paraguay.

Lea más: Gran expectativa genera habilitación de la playa municipal en Pilar

El ingeniero Diego Gómez, encargado del Consorcio CTC (integrado por las empresas Construpar SA, TOCSA SA, Tecnoedil SA y Constructora Concrex Mix SA), explicó que los trabajos se enmarcan en el contrato de mantenimiento de la defensa costera fase A, suscrito con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“En ese contexto, y a pedido de la Municipalidad, se dispuso el ingreso de maquinarias para mejorar el área de la playa municipal”, refirió.

Lea más: Pesebre de Pilar

Gómez aclaró que la playa se encuentra habilitada únicamente para el disfrute del espacio recreativo y paisajístico, pero no así para el ingreso al agua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La playa está habilitada para que las familias puedan disfrutar, pero sumergirse en el agua no está permitido. Para ello se requiere la habilitación del Mades y la Prefectura Naval, que debe colocar las boyas. Hasta el momento no está autorizado, por lo que pedimos a la ciudadanía no ingresar al agua”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La playa municipal cuenta con una extensión aproximada de 1.500 metros, donde los visitantes pueden disfrutar de las áreas arenosas y del tradicional atardecer sobre el río Paraguay.

Lea más: Turismo en Pilar

En cuanto a la seguridad y el ordenamiento, el responsable del consorcio informó que en el sector C fueron habilitadas dos zonas de estacionamiento en la parte inferior de la playa. Las áreas están señalizadas en color verde y se accede a ellas mediante la rampa de hormigón que conecta el coronamiento de la defensa costera con el sector bajo.

Precisó que el estacionamiento de vehículos está permitido exclusivamente en esas zonas delimitadas, mientras que el resto del espacio, demarcado con muros de arena, queda reservado para el tránsito peatonal.

Lea más: Humaitá

“Solicitamos a la ciudadanía respetar esta distribución, a fin de garantizar la seguridad y comodidad de todos los usuarios”, enfatizó.

Ingreso masivo de compatriota<b>s</b>

Durante el fin de semana y la mañana de este lunes se registró una importante afluencia de compatriotas que retornan desde distintos puntos de Argentina para pasar las fiestas de fin de año con sus familias en Paraguay. La situación generó la saturación del Puerto Cano, en la provincia de Formosa.

Los usuarios aguardan que en las próximas horas se libere una mayor frecuencia horaria de la balsa Rafaela, ya que actualmente el servicio resulta insuficiente, con apenas dos viajes por la mañana y dos por la tarde, según las quejas manifestadas por los pasajeros.