Iluminación navideña transforma el centro de Pilar en un atractivo turístico

Por quinto año consecutivo, las plazas céntricas de Pilar fueron transformadas con decoraciones y luminarias navideñas, que ya son considerados los principales atractivos turísticos de la temporada en la capital del Ñeembucú.

Las plazas De los Héroes y Mariscal Francisco Solano López fueron completamente ambientadas con túneles iluminados y miles de luces multicolores, además de motivos navideños que captan la atención de visitantes locales y turistas.

El recorrido incluye un pesebre gigante con las figuras de la Virgen María, San José y el Niño Jesús, rodeado de representaciones de animales elaboradas por vecinos de distintos barrios.

En la plaza Mariscal López destacan el túnel de luces, la Estrella de Belén, el pesebre y otros elementos decorativos creados por funcionarios municipales.

A pocos metros, en la plaza De los Héroes, se erige un árbol navideño de gran tamaño, adornado con guirnaldas y focos multicolores que anuncian la cercanía de la Navidad y el Año Nuevo.

Cientos de familias ya visitan diariamente ambos espacios y destacan el ambiente festivo que se vive en la ciudad.

“No hace falta viajar a otro país para sentir la magia de la Navidad. Estos trabajos dan vida a Pilar; es muy lindo venir con la familia”, expresó Analía Velázquez, una de las visitantes.

El intendente Fernando Ramírez (ANR-HC) señaló que la ornamentación fue posible gracias al esfuerzo del personal municipal, encargado de la instalación de luces, diseños, el pesebre y el árbol gigante.

Según remarcó, el objetivo es ofrecer a la comunidad un espacio acogedor que pueda ser disfrutado por habitantes y turistas.