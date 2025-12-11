Nacionales
Iluminación navideña transforma el centro de Pilar en un atractivo turístico

Las plazas céntricas de la ciudad de Pilar fueron transformadas con decoraciones y luminarias navideñas, que ya se convierten en uno de los principales atractivos turísticos de la temporada.
PILAR. Dos plazas lucen pesebres gigantes, túneles de luces y un imponente árbol que atraen a cientos de visitantes en esta ciudad. En horas de la noche, la población se vuelca a estos sitios, que adelantan las fiestas de fin de año.

Por ABC Color

Por quinto año consecutivo, las plazas céntricas de Pilar fueron transformadas con decoraciones y luminarias navideñas, que ya son considerados los principales atractivos turísticos de la temporada en la capital del Ñeembucú.

Las plazas De los Héroes y Mariscal Francisco Solano López fueron completamente ambientadas con túneles iluminados y miles de luces multicolores, además de motivos navideños que captan la atención de visitantes locales y turistas.

En las plazas fueron colocados túneles de luces.
El recorrido incluye un pesebre gigante con las figuras de la Virgen María, San José y el Niño Jesús, rodeado de representaciones de animales elaboradas por vecinos de distintos barrios.

Los ciudadanos se toman fotografías para el recuerdo con las figuras instaladas en las plazas.
En la plaza Mariscal López destacan el túnel de luces, la Estrella de Belén, el pesebre y otros elementos decorativos creados por funcionarios municipales.

A pocos metros, en la plaza De los Héroes, se erige un árbol navideño de gran tamaño, adornado con guirnaldas y focos multicolores que anuncian la cercanía de la Navidad y el Año Nuevo.

Cientos de familias ya visitan diariamente ambos espacios y destacan el ambiente festivo que se vive en la ciudad.

“No hace falta viajar a otro país para sentir la magia de la Navidad. Estos trabajos dan vida a Pilar; es muy lindo venir con la familia”, expresó Analía Velázquez, una de las visitantes.

El pesebre tradicional forma parte de los atractivos en las plazas de Pilar.
El intendente Fernando Ramírez (ANR-HC) señaló que la ornamentación fue posible gracias al esfuerzo del personal municipal, encargado de la instalación de luces, diseños, el pesebre y el árbol gigante.

Según remarcó, el objetivo es ofrecer a la comunidad un espacio acogedor que pueda ser disfrutado por habitantes y turistas.