Operación Umbral: incineran droga valuada en 13 millones de dólares

En prosecución de la Operación Umbral, personal de la Dirección de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) dio cumplimiento a la orden judicial que dispuso la incineración y destrucción total de las casi 89 toneladas de marihuana incautadas semanas atrás durante el desarrollo de dicho operativo.

La carga fue trasladada hasta una ubicación rural en la colonia Gasory, departamento de Canindeyú, donde, con la presencia de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública, y la participación de personal del Laboratorio Forense de la Senad, se procedió a la extracción de muestras, análisis, pesaje y posterior incineración total de la sustancia.

El procedimiento permitió cerrar formalmente el circuito legal del operativo, garantizando la correcta disposición final de la droga conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

La cantidad destruida representa un perjuicio económico para el crimen organizado superior a los 13 millones de dólares.

El informe señala que la incineración de sustancias ilícitas constituye una etapa clave dentro de la lucha contra el narcotráfico, ya que permite retirar definitivamente de circulación el principal producto de renta de estas organizaciones criminales, además de reducir riesgos asociados al almacenamiento, custodia y seguridad de grandes volúmenes de drogas incautadas.