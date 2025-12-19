A través de redes sociales captaban a adolescentes vulnerables para integrar el clan Rotela

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó que los últimos allanamientos realizados por la institución permitieron detectar una modalidad de captación de adolescentes a través de redes sociales, especialmente en zonas urbanas de Asunción y el departamento Central.

Según explicó, los grupos investigados realizaban transmisiones en vivo, publicaciones y mensajes abiertos en los que hacían apología del narcomenudeo y exhibían su cercanía con la estructura del clan Rotela. Destacó que eso generaba un fuerte impacto en jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Adolescentes son blanco de las organizaciones criminales

El titular de la Senad alertó que estas estructuras utilizan a menores de edad como parte de sus operaciones. Indicó que es una práctica frecuente en el microtráfico, debido a su condición de vulnerabilidad y también en busca de evadir controles.

Resaltó que el operativo se hizo en una zona muy vulnerable económicamente y ello empeora la situación. “Estas personas están utilizando ya menores de edad también, que es una modalidad muy usada en lo que respecta al microtráfico”, afirmó.

El ministro remarcó que el objetivo de los operativos no fue solo la incautación de drogas —entre ellas cocaína y crack— sino identificar y desarticular a los grupos y personas que ejercen influencia sobre adolescentes a través del entorno digital.

Rachid destacó que la Senad incorporó tecnología especializada para el análisis y cruce de información en redes sociales, lo que permitió avanzar en las investigaciones y concretar allanamientos simultáneos.

Este trabajo de inteligencia permitió detectar no solo la venta de drogas, sino también la propagación del delito como contenido, con un alcance mayor y un efecto multiplicador entre jóvenes.

Las “zonas rojas” y denuncias anónimas

En otro momento, el ministro señaló que Asunción y el departamento Central continúan siendo zonas críticas en materia de microtráfico y captación juvenil. “Son zonas rojas, eso es innegable. Nuestros mayores trabajos están en capital y Central”, afirmó.

Así también, Rachid hizo énfasis además el rol fundamental de la ciudadanía en la lucha contra el microtráfico, a través del call center y los canales de denuncia anónima de la Senad. “Mucha gente quiere denunciar, pero no quiere que se sepa su nombre. Nosotros protegemos totalmente la identidad, porque lo que nos interesa es la información”, aseguró.