Productores de Misiones realizan feria para mejorar sus ingresos

Con productores agropecuarios de San Juan Bautista, Misiones, los miembros de la Asociación de Feriantes desarrollan la tradicional feria de fin de año en la plaza Boquerón. La actividad cuenta con la participación de más de 20 productores de la zona. La feria busca fortalecer la economía de las familias rurales y el consumo directo.

Los compradores podrán acceder a productos frescos de calidad a precio justo, como queso, carne de cerdo, oveja, gallina casera, huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, maní, poroto manteca, habilla, almidón, tomate, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, entre otros productos.

“Estamos en pleno desarrollo de nuestra gran feria de la agricultura familiar, con nuestro objetivo principal que es vender calidad y a un buen precio”, señaló Daniela Caballero, presidenta de la Asociación de Feriantes.

“Con esto también lo que buscamos es el fortalecimiento económico de las familias integrantes de nuestra asociación, para que puedan pasar de muy buena manera estas fiestas de fin de año”, agregó.

Por su parte, la coordinadora de feriantes de la Gobernación de Misiones, Sulmira Agüero, comentó que “desde la institución departamental estamos apoyando a los feriantes que es una modalidad muy importante sin ningún intermediario entre el productor y el consumidor final”, dijo.