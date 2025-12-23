Video: denuncian supuesta sobrefacturación con regalos en APA y esto dice su presidente

“El mayor robo navideño en la historia de APA” es como un grupo de socios de la asociación denuncian una presunta sobrefacturación dentro de la institución. El hecho fue reportado a la Fiscalía, según aseguró José Elías Rojas, quien sería un vocero.

Según datos proveídos por ellos, supuestamente existe una sobrefacturación de G. 857.470.300 mediante la compra de regalos navideños. Por ejemplo, detallan que una bolsa con productos tendría un costo de G. 194.700, aunque lo presuntamente pagado por APA fueron G. 345.000.

Lo mismo se replicaría en las cajas con productos, que supuestamente tendrían un costo de G. 388.800, pero se habría pagado G. 484.300 por cada una de ellas.

“Nos llamó poderosamente la atención en cuanto a los precios presentados por la entidad, o por los responsables de la entidad, según planilla oficial. Entramos a hacer comparación de precios y encontramos a una diferencia abismal. Es una barbaridad”, mencionó Rojas en comunicación con la 1020 AM.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: La Navidad de 1968: cuando la dictadura intentó reescribir la guarania

APA niega sobrefacturación

Por su parte, el presidente de Autores Paraguayos Asociados (APA), David Portillo, calificó de “tendenciosa e irresponsable” la denuncia pública sobre una supuesta sobrefacturación en los regalos navideños, ya que según detalló, la acusación usa datos incorrectos con presuntas “pretensiones políticas”, ya que el año que viene será electoral dentro de la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro punto que detalló Portillo es que hasta la fecha no recibieron ninguna notificación oficial por parte del Ministerio Público sobre la supuesta denuncia y también lamentó que se intente “ensuciar” la institución.

Sobre las compras en sí, detalló que se analizaron tres presupuestos antes de aprobar la opción más conveniente y sobre esto sostuvo que cuentan con todas las facturas de la empresa proveedora, justo a varias documentaciones referentes, por lo que señaló que no existió ningún tipo de sobrefacturación.

“La verdad que hasta ahora lo que tenemos es un dibujito y un flyer. La denuncia todavía no llegó hasta APA; es bastante irresponsable y se usan datos que faltan a la verdad. Esos datos fantasmas no son de este año, son comparativas y yo estoy demasiado tranquilo. El socio de APA está contento con lo que se hizo y no nos vamos a quedar quietos, los abogados y administradores van a presentar las pruebas. No hay ningún tipo de irregularidad, eso con toda seguridad”, sentenció.

Lea más: Portillo promete “humanizar” APA