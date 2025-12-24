Nacionales
24 de diciembre de 2025 - 11:45

¡Atención lectores! Mañana no habrá diario impreso

El diario impreso de ABC Color no circulará este jueves 25 de diciembre.
El diario impreso de ABC Color no circulará este jueves 25 de diciembre.Diego Peralbo

La versión impresa del diario ABC Color se toma una breve pausa este jueves 25 de diciembre, debido a las festividades de la Navidad. Los lectores podrán mantenerse informados a través de la página web y las redes sociales, que seguirán operando con normalidad.

Por ABC Color

Como cada año, la versión impresa de ABC Color no circulará este 25 de diciembre, con motivo de las celebraciones de la Navidad.

El diario volverá a emitirse con normalidad el viernes 26 de diciembre, con el mismo compromiso con la verdad y el rigor informativo.

Igualmente, se informa a los lectores que ABC Color volverá a tomarse una pausa el jueves 1 de enero de 2026, con motivo del Año Nuevo.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse actualizados a través de la edición digital, en www.abc.com.py, e igualmente las redes sociales de ABC: ABC Digital, en Facebook; y @abcdigital, en Instagram.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy