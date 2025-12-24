¡Atención lectores! Mañana no habrá diario impreso

Como cada año, la versión impresa de ABC Color no circulará este 25 de diciembre, con motivo de las celebraciones de la Navidad.

El diario volverá a emitirse con normalidad el viernes 26 de diciembre, con el mismo compromiso con la verdad y el rigor informativo.

Igualmente, se informa a los lectores que ABC Color volverá a tomarse una pausa el jueves 1 de enero de 2026, con motivo del Año Nuevo.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse actualizados a través de la edición digital, en www.abc.com.py, e igualmente las redes sociales de ABC: ABC Digital, en Facebook; y @abcdigital, en Instagram.

