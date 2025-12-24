Denuncian desaparición de adolescente de 15 años en la zona de Ypacaraí

Una adolescente de 15 años fue denunciada como desaparecida en la ciudad de Ypacaraí, departamento Central, luego de que se ausentara de la vivienda donde residía, dejando una carta manuscrita en la que explicaba su decisión.

En ese sentido, Pablo Ocampo, abuelo de la menor desaparecida identificada como Laura Auxiliadora Ocampos Gavilán, mencionó que toda la familia se encuentra preocupada, ya que hace 5 días no saben más nada de ella y que ninguna amiga ni el novio saben el paradero de la misma.

“Alrededor de las 15:00 del día sábado mi nieta desapareció de la casa de su tía ubicada en la ciudad de Ypacaraí, donde vivía desde hace años. Han pasado 5 días de su desaparición y hasta el momento no sabemos absolutamente nada de ella y eso nos tiene acongojados a toda la familia”, indicó.

Ocampo manifestó, además, que no saben el motivo de la desaparición de su nieta y tampoco tienen forma de comunicarse con ella, ya que no cuenta con un teléfono celular, pero antes de salir de la casa dejó una carta en donde mencionó que salió a buscar a sus abuelos.

“En la carta, mi nieta manifestó que se iba a ir a la ciudad de Pilar para buscar a sus abuelos; sin embargo, creemos que esto es un error, ya que en esa ciudad no tiene familiares. Su abuela materna vive en Pirayú, y pensamos que realmente quería venir con nosotros, pero se confundió de ciudad”, agregó.

El mismo pide por este medio a la ciudadanía en general que cualquier información que se tenga sobre el paradero de Laura Auxiliadora Ocampos Gavilán puedan comunicarse con la comisaría más cercana.