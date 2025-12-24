Playas y parques temáticos para pasar la Navidad y Año Nuevo en familia en el departamento de Caaguazú

Los espacios combinan recreación, contacto con la naturaleza y servicios básicos para una estadía cómoda durante las fiestas de fin de año. A continuación, algunos de los principales puntos turísticos habilitados en la zona.

Parque Natura, a orillas del lago Yguazú

El Parque Natura es uno de los destinos más concurridos de la zona y está ubicado a orillas del lago Yguazú, en el barrio Ykuapytã del distrito de Tembiaporã. El sitio cuenta con playas naturales, habitaciones para hospedaje, áreas de camping, estacionamiento privado y quinchos con parrillas.

Lea más: Turismo interno: descanso y aventura para estas vacaciones de invierno en Caaguazú

El predio dispone además de agua potable, abundante vegetación que proporciona sombra y una amplia playa para el descanso y la recreación familiar. El horario de atención es de martes a domingo, de 8:00 a 21:00 horas. El costo de acceso es de G. 15.000 para niños desde los 10 años, mientras que el estacionamiento cuesta G. 10.000 para vehículos de cuatro ruedas y G. 5.000 para motocicletas.

Para reservas o más informaciones, los interesados pueden comunicarse a los números 0983 805184 y 0994 757411.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Campamento Lago La O, en Raúl A. Oviedo

Otra alternativa es el Campamento Lago La O, ubicado en la compañía Sati del distrito de Raúl A. Oviedo. El lugar cuenta con una amplia playa bañada por las aguas del lago Yguazú y está habilitado de 8:00 a 20:00 horas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El predio ofrece quinchos grupales y familiares con parrillas, cancha de vóley, cantina y un seguro estacionamiento, con un costo de G. 10.000 para vehículos de cuatro ruedas, mientras que el acceso para motocicletas es gratuito. También dispone de servicio de camping, con un costo de G. 50.000 por persona.

Lea más: Cinco posadas para hacer turismo interno en días Santos en Caaguazú

La entrada diaria tiene un costo de G. 25.000 para adultos y G. 10.000 para niños de 3 a 10 años. Las reservas pueden realizarse al número 0976 147934.

Aquapark Binacional, opción recreativa en Coronel Oviedo

El Aquapark Binacional es un parque temático ubicado en el kilómetro 223 de la ruta PY08, a unos seis kilómetros de la rotonda principal de Coronel Oviedo. El complejo cuenta con tres piscinas, dos para adultos y una para niños, equipada con toboganes.

El lugar dispone de playas de arena, reposeras, áreas verdes, parrillas, mesas y bancos rústicos, además de un amplio estacionamiento tanto externo como interno. El predio cuenta además con quinchos privados y cabañas para hospedaje, lo que permite a los visitantes optar por estadías más prolongadas durante las fiestas.

Turismo interno en fechas festivas

Con estas alternativas, Caaguazú se posiciona como un destino atractivo para el turismo interno durante la Navidad, ofreciendo espacios de recreación familiar y descanso en contacto con la naturaleza, con servicios accesibles y cercanos para los visitantes de la región.