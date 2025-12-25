Bala perdida: a trece años del emblemático caso que derivó en la muerte de Paz Valentina

Liz Vera, madre de Paz Valentina, quien falleció poco después de la medianoche el 25 de diciembre del 2012, recordó en redes sociales el terrible momento que vivió su familia cuando una bala perdida segó la vida de su hija.

“Otro año más que te recordamos entre risas y lágrimas. Sé que estás en los brazos de Dios, pero no te imaginás el dolor de que los míos estén vacíos desde esa Navidad del 2012. Con los años se aprende a vivir incompleta, pero eso no significa que cada día no me hagas falta”, escribió Liz en sus redes sociales.

El caso de Paz Valentina Arce Vera es un suceso emblemático que marcó un antes y un después en la concienciación sobre el peligro de los disparos al aire.

Ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre de 2012 en el barrio Santa María de Asunción, cuando Paz Valentina estaba jugando con su perro en el patio de su casa, minutos después de la medianoche fue impactada en el pecho por una bala perdida que le causó la muerte de forma inmediata.

En abril de 2016, tras una investigación que incluyó pericias balísticas, el Tribunal de Sentencia condenó a Jorge Prisco Ledesma, un taxista vecino de la zona, a cinco años de prisión.

Se determinó que el disparo provino de su revólver calibre 38. La condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia años después.

En junio de 2024, su familia realizó una conmemoración simbólica en la fecha en que Paz Valentina habría cumplido 15 años.

Por su parte, Liz Vera se convirtió en una activista constante con la campaña “Demos abrazos, no disparos”, en cada Navidad.