Escasa concurrencia en balnearios y arroyos casi vacíos en Cordillera

A diferencia de otros años, la concurrencia fue mínima y se observó una escasa presencia de niños y familias, que tradicionalmente eligen estos espacios para refrescarse.

Como es costumbre, algunas familias decidieron llegar hasta los arroyos de la zona para pasar el día y sobrellevar las altas temperaturas, aunque en esta ocasión fueron muy pocos los visitantes. La tranquilidad fue una constante, con amplios espacios prácticamente vacíos.

Entre los presentes se encontraban Laura Escobar y Sabino Rojas, vecinos del barrio San Francisco, quienes comentaron que hace 32 años residen en Argentina, pero que cada año regresan a Caacupé para compartir el verano con sus hijos y mantener el vínculo con su tierra natal. Señalaron que, pese al bajo movimiento, eligieron Ytú por la calma y el contacto con la naturaleza.

Los hijos de Laura, Yanyna Legal y Ariel Legal, coincidieron en que la baja concurrencia podría estar relacionada con la situación económica actual, además de otros factores como los costos de traslado y la preferencia de muchas familias por quedarse en casa o buscar alternativas más cercanas.

A pesar del escaso movimiento registrado, los visitantes destacaron que Ytú sigue siendo un sitio agradable para el descanso familiar, ofreciendo un entorno natural tranquilo y seguro, ideal para quienes buscan disfrutar del verano sin aglomeraciones.