Nacionales
25 de diciembre de 2025 - 14:15

Escasa concurrencia en balnearios y arroyos casi vacíos en Cordillera

Poca gente en la zona de los balnearios de Ytú. Faustina Aguero

Los balnearios de la zona de Ytú, en la ciudad de Caacupé, presentaron un panorama de muy poco movimiento durante la jornada, algo poco habitual para la temporada de verano.

Por Faustina Agüero

A diferencia de otros años, la concurrencia fue mínima y se observó una escasa presencia de niños y familias, que tradicionalmente eligen estos espacios para refrescarse.

Como es costumbre, algunas familias decidieron llegar hasta los arroyos de la zona para pasar el día y sobrellevar las altas temperaturas, aunque en esta ocasión fueron muy pocos los visitantes. La tranquilidad fue una constante, con amplios espacios prácticamente vacíos.

Entre los presentes se encontraban Laura Escobar y Sabino Rojas, vecinos del barrio San Francisco, quienes comentaron que hace 32 años residen en Argentina, pero que cada año regresan a Caacupé para compartir el verano con sus hijos y mantener el vínculo con su tierra natal. Señalaron que, pese al bajo movimiento, eligieron Ytú por la calma y el contacto con la naturaleza.

Los hijos de Laura, Yanyna Legal y Ariel Legal, coincidieron en que la baja concurrencia podría estar relacionada con la situación económica actual, además de otros factores como los costos de traslado y la preferencia de muchas familias por quedarse en casa o buscar alternativas más cercanas.

A pesar del escaso movimiento registrado, los visitantes destacaron que Ytú sigue siendo un sitio agradable para el descanso familiar, ofreciendo un entorno natural tranquilo y seguro, ideal para quienes buscan disfrutar del verano sin aglomeraciones.