Un Papá Noel llevó regalos a hospitales pediátricos tras la medianoche

Tras finalizar la cena de Navidad, Cristian González se vistió ayer de “Papá Noel” y, pasada la medianoche, salió a recorrer hospitales para entregar regalos y mantener viva la magia.

Durante esta madrugada, González entregó más de 300 juguetes en los hospitales de Limpio, Zeballos Cue y el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

Contó que suele iniciar el recorrido pasada la medianoche, cuando los niños ya duermen, para que “la magia no termine” y puedan despertar creyendo que Papá Noel pasó por sus habitaciones.

La dificultad de cada año y la misma motivación

González señaló que cada año resulta más difícil conseguir juguetes debido a la situación económica del país. Aun así, remarcó que la motivación se mantiene intacta: llevar un momento de alegría a los niños internados y preservar la magia de la Navidad.

Además, explicó que su objetivo es brindar un poco de felicidad no solo a los niños, sino también a los padres que atraviesan momentos de angustia acompañando a sus hijos internados.

“La magia no debe terminar y la inocencia de los niños siempre debe ser la prioridad, que esta fecha no sea solo un momento comercial. Que los niños sigan creyendo que al despertarse van a encontrar un juguete de Papa Noel o de los Reyes Magos”, expresó.

Padrinos solidarios y ayuda abierta a la comunidad

Cristian es bombero voluntario y comenzó entregando regalos a los niños junto a su compañía. Con el tiempo, continuó de manera particular y hoy sostiene la iniciativa por cuenta propia.

Su deseo, según expresó, es que algún día sus hijas tomen la posta y continúen con este gesto como un legado familiar.

Contó que los juguetes los obtiene gracias a “padrinos” que cada año se suman y acercan regalos. Cuando no logra reunir una cantidad suficiente, él mismo los compra para completar la entrega.

Quienes deseen colaborar con “Papa Noel” para el próximo año pueden comunicarse al (0986) 170-068.