25 de diciembre de 2025 - 17:52

Primer nacimiento de Navidad se registró en el Hospital de Villa Elisa

Ninfa Yanet Arévalos Escobar, de 30 años, junto con su hija, la primera bebé nacida en Navidad.Gentileza

Una niña fue el primer nacimiento de la Navidad 2025 en el país. El hecho se registró en el Hospital General de Villa Elisa, según el reporte oficial del Ministerio de Salud.

El Hospital General de Villa Elisa registró el primer nacimiento de la Navidad 2025 en la madrugada del 25 de diciembre. De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el nacimiento ocurrió a las 00:12 y correspondió a una niña.

La recién nacida presentó un peso de 3.250 gramos y se encuentra en buenas condiciones de salud. La madre también evoluciona favorablemente, según los datos proporcionados por la cartera sanitaria.

El MSPBS detalló que la madre es Ninfa Yanet Arévalos Escobar (30) residente en la ciudad de San Antonio. Agregó que el parto fue de carácter normal y se desarrolló sin complicaciones.

Atención médica y seguimiento

El procedimiento estuvo a cargo del equipo de guardia del hospital, integrado por profesionales de obstetricia, enfermería y pediatría.

Tras el nacimiento, la bebé recibió los controles inmediatos establecidos para recién nacidos y permanece junto a su madre bajo seguimiento médico. El MSPBS indicó que la atención se realiza conforme a los protocolos vigentes de cuidado materno y neonatal.