Lluvias agravan el deterioro de caminos rurales y aíslan comunidades en Ñeembucú

Las últimas lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú dejaron al descubierto, una vez más, el grave estado de los caminos rurales y vecinales, una problemática que se repite cada vez que se intensifican las precipitaciones.

Uno de los tramos más afectados es el que une Pilar con la comunidad de Potrero Esteche, en el distrito de Laureles, donde según las manifestaciones de los pobladores, el gobierno Departamental y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no hacen el mantenimiento en forma y genera serias dificultades para el tránsito.

Los pobladores denuncian que la colocación de tubos de pequeño diámetro impide el correcto paso del agua, cuando deberían instalarse tubos adecuados o puentes de hormigón.

“El agua busca su propio cauce y termina rompiendo el camino, lo que imposibilita el cruce de todo tipo de vehículos y deja prácticamente aisladas a comunidades como Apipé y Potrero Esteche, además de otras localidades vecinas” dijo Nimia López.

Un panorama similar se observa en los tramos que conectan la ruta PY 04 con la colonia San Jorge, en el distrito de Tacuaras, donde el mal estado del camino dificulta el desplazamiento diario de los pobladores.

Desde hace tiempo, los habitantes de la zona reclaman a las autoridades la reparación integral de los caminos, la construcción de puentes de cemento y, al menos, la colocación de ripio para garantizar la entrada y salida de las comunidades y permitir el traslado de la producción hacia los mercados de Pilar y Asunción.

La comunidades afectadas por este tramo son Yaguarón, Duarte Cué, Tacuara´i, Punta Diamante, Paso Vial y San Jorge. El trayecto tiene una longitud de 100 km de caminos de tierra.

Al respecto, el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), reconoció las dificultades y señaló que, si bien se realizaron trabajos de reparación en algunos tramos, las condiciones climáticas no permitieron avanzar como estaba previsto.

“Nuestra preocupación es poner en condiciones los caminos rurales, pero el clima no nos ayudó“ refirió.

“Seguiremos el año que viene trabajando para que esto mejore. Sabemos que las condiciones de los caminos en Ñeembucú son muy difíciles tanto en época de lluvias como de sequía. Los ñeembuqueños conocemos muy bien nuestra zona y su terreno”, expresó.