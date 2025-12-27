Farmacia del IPS en rojo: asegurados dicen que deben elegir entre comer o comprar remedios

El suplicio de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) ha pasado de ser una demora administrativa a una emergencia sanitaria de bolsillo. Actualmente, las farmacias del seguro social presentan un vacío crítico en medicamentos que son fundamentales para la supervivencia de pacientes con enfermedades crónicas, quienes se ven obligados a excesivos gastos de bolsillo o recurrir a la solidaridad ciudadana para costear sus tratamientos.

Según denuncias realizadas a ABC por los pacientes y familiares que acuden a la previsional, el desabastecimiento golpea transversalmente a diversas patologías. Entre los medicamentos que actualmente no se encuentran en stock figuran fármacos para la diabetes y control metabólico como Metformina, Dapagliflozina y Umira Dapaglix; medicinas para cardiología e hipertensión como Losartán, Dabigatrán (anticoagulante) y Ciprofibrato, además de drogas neurológicas anticonvulsivas como Levetiracetam.

Los aportantes del seguro social también denuncian la falta de medicamentos para tratamientos crónicos como Omeprazol, Calcio, Alfacalcidol, Alendronato, Sulfa carbon y antibióticos como Cefixima. En la farmacia del IPS, tampoco hay remedios para combatir los cuadros respiratorios. Según las quejas, falta Salmeterol, Salbutamol en aerosol y el antiviral Oseltamivir, además de antigripales básicos.

“No hay fecha de entrega”

Lo que más angustia a los aportantes no es solo la falta del remedios, sino la incertidumbre total. “Te dicen simplemente que no hay y que no hay fecha de que nos provean. No podemos dejar de tomar la medicación para el corazón o la diabetes porque ellos no hicieron la licitación a tiempo”, reclamó una asegurada tras acudir al IPS y salir con las manos vacías de la ventanilla.

Esta falta de previsión obliga a los pacientes a desembolsar sumas que oscilan entre G. 200.000 y G. 800.000 mensuales, dependiendo de la complejidad de su cuadro, una cifra que muchos asegurados y jubilados que perciben el haber mínimo no pueden cubrir.

Un sistema que castiga al asegurado

La ausencia de medicamentos como el Levetiracetam pone en riesgo directo a personas con epilepsia, mientras que la falta de Dabigatrán aumenta el peligro de eventos cardiovasculares graves en pacientes con riesgo de trombosis. En el caso de los inhaladores como el Salbutamol, la carencia afecta directamente la calidad de vida de niños y adultos con cuadros asmáticos o EPOC.

Pese a los millonarios aportes que trabajadores y empleadores realizan mensualmente, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. El “Plan de Contingencia” mencionado por las autoridades en meses anteriores no parece haber llegado a las farmacias del Hospital Central y los demás servicios del IPS, donde los estantes vacíos se han vuelto una constante dolorosa.

Mientras las autoridades se escudan en procesos burocráticos y protestas en las licitaciones, el tiempo de los pacientes se agota. La farmacia del IPS hoy es solo un recuerdo para miles de paraguayos que afirman muchas veces deben elegir entre comer o comprar sus medicamentos.