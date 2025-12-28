Localizan cuerpo de joven desaparecido en río de Primero de Marzo

El hallazgo se produjo este domingo con la colaboración de personal especializado de la FOPE, familiares y pescadores locales.

Los agentes de la Comisaría 15 de Primero de Marzo Cordillera, informaron que bajo la dirección del Ministerio Público ya trasladaron el cadáver para la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Intentó salvar a una amiga y despareció

Los familiares de Fernando señalaron que el joven se encontraba el 26 de diciembre en el río Yhaguy, junto a otros amigos haciendo un paseo, pero una amiga se cayó al agua. El joven intentó salvar a la chica y desapareció en el lugar.

Los otros dos jóvenes que los acompañaban lograron salir ilesos, pero Fernando ya no pudo salir del cauce.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hecho ocurrió en la zona de Primero de Marzo, y generó consternación en la comunidad.