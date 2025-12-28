Sismo en Taiwán: paraguayos están a salvo, confirma Embajada en Taipéi

De acuerdo con el comunicado oficial emitido tras el terremoto registrado este sábado en Taiwán, no se reportaron paraguayos heridos ni situaciones que comprometan su seguridad. La representación diplomática también mantuvo contacto con los delegados paraguayos de la Fo Guang University, ubicada en Yilan, constatando que todos se encuentran bien y siguiendo las instrucciones de prevención emitidas por las autoridades taiwanesas.

La Embajada Paraguaya en Taiwán expresó su solidaridad con el pueblo taiwanés “en estos momentos” y reiteró su disposición a brindar asistencia o información a paraguayos que lo requieran.

Para consultas y apoyo, se habilitó el número de emergencia vía WhatsApp: +886 928 391 360.

El sismo se percibió en distintas regiones del territorio taiwanés, generando preocupación entre residentes extranjeros. Hasta el momento, no se reportaron daños graves que involucren a la comunidad paraguaya.

No obstante, las instituciones meteorológicas locales advirtieron que se podrían registrar réplicas en los próximos días.