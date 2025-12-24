Un terremoto de magnitud 6,1 sacude la costa este de Taiwán

El seísmo se produjo a las 17.47 hora local (09.47 GMT) y tuvo su epicentro a 22,85 grados de latitud norte y 121,15 grados de longitud este, a unos 10 kilómetros al norte del edificio del Gobierno del condado de Taitung.

El hipocentro se situó a una profundidad de 11,9 kilómetros, de acuerdo con el informe oficial.

Las autoridades taiwanesas indicaron que la intensidad máxima registrada alcanzó el nivel 5 en la escala local en el condado de Taitung, lo que implica sacudidas fuertes percibidas ampliamente por la población y con potencial para provocar daños leves

Esta misma región fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2 en abril del año pasado que provocó 18 muertos, más de 1.100 heridos y pérdidas millonarias para la economía local.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio.