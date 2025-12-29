Alarmantes cifras de cobertura de agua potable y alcantarillado: Informe Erssan 2025

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) presentó hoy, lunes, su informe de gestión del 2025, que reveló deudas pendientes en materia de saneamiento. Según los datos oficiales, la cobertura de agua por red alcanza hoy al 90,31% de la población nacional. Esto representa a más de 5,5 millones de habitantes con acceso al suministro básico por conexiones directas.

Sin embargo, la calidad del agua sigue siendo el principal desafío para la salud pública paraguaya en la actualidad. Solo el 71,3% de los usuarios recibe agua de sistemas que desinfectan correctamente el recurso antes de su distribución. El 28,7% restante consume agua sin procesos de desinfección, lo que equivale a casi tres de cada diez personas.

El sistema cuenta con más de 6.300 prestadores registrados, que incluyen desde la estatal Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) hasta pequeñas comisiones vecinales. Las juntas de saneamiento lideran la cobertura, con un 42%, mientras que la empresa estatal cubre el 26,4% del total.

El Erssan alega que la diversidad de proveedores dificulta una política tarifaria uniforme que garantice la sostenibilidad del servicio.

Controles de calidad

Cristina Muñoz, presidenta de Erssan, informó que este año realizaron 6.457 controles de calidad, superando las metas establecidas en su plan anual de supervisión. Pese a la falta de laboratorios en varios departamentos, las unidades móviles permitieron verificar la potabilidad del agua en zonas alejadas del área metropolitana y de Asunción.

Agregó que de las 672 denuncias ciudadanas recibidas, 390 derivaron en intimaciones, ante diversas irregularidades detectadas. Apenas 12 de ellas concluyeron con sumarios contra las proveedoras y otras 12 en mediaciones.

La titular de Erssan remarcó que el crecimiento demográfico y la migración interna presionan constantemente la capacidad de respuesta de los sistemas de agua existentes.

Añadió que falta de inversión privada se debe, en parte, a tarifas bajas que no permiten el retorno del capital invertido.

Recomiendan reservorios domiciliarios

La titular del ente regulador señaló que la mayoría de las denuncias recibidas están relacionadas con cortes en el servicio de provisión de agua, aunque resaltó que este año se registró una significativa disminución de estos reclamos, debido al aumento de las precipitaciones.

Sin embargo, ante la variabilidad de estas condiciones, recomendó a la ciudadanía a instalar pequeños reservorios o tanques en sus hogares para asegurar una autonomía de suministro por varias horas.

Aunque reconoció que los usuarios no tienen la obligación legal de hacerlo, recomendó su uso como una herramienta de prevención esencial ante la eventual falta del recurso.

Baja cobertura de alcantarillado sanitario

En cuanto al alcantarillado sanitario, las cifras son significativamente menores y exponen una falta de inversión crítica en el país. La cobertura actual apenas llega al 16,41%, beneficiando a poco más de un millón de habitantes en todo el territorio. Esta situación obliga a gran parte de la población a depender de sistemas precarios de eliminación de sus deshechos cloacales.

El tratamiento de estos efluentes presenta el escenario más alarmante dentro del reporte anual de indicadores de saneamiento. Solo el 10,95% de la población cuenta con este servicio, lo que implica que la mayoría de los desechos no se tratan. Apenas 669.251 habitantes están conectados a plantas operativas que procesan las “aguas negras” de manera segura.

El agua potable y las aguas negras en el país

Agua potable en Paraguay en 2025:

Cobertura total de red de agua, tratada y no tratada: 90.31%

Cobertura de agua potable: 71.3%

Cantidad de prestadores del servicio de distribución de agua: 6.300

Distribuidores de agua:

-Juntas de Saneamiento: 42%

-Essap: 26,4%

- Comisiones vecinales: 14,6%

-Aguateras privadas: 13,4

-Otros: 3,6%

Red cloacal en Paraguay en 2025

Cobertura de alcantarillado sanitario: 16,41%

Cobertura de tratamiento de aguas “negras”: 10,95%