Caso Sanabria Vierci: padre de víctima presenta urgimiento a la Corte

El urgimiento a la Sala Constitucional del máximo tribunal fue presentado por los abogados Carlos César Trapani y Enrique Chiriani, en representación del señor Ceveriano Jacquet, padre de Osvaldo Jacquet Valdez (39 años), quien perdió la vida junto a su esposa Kristin María Blumenröther (40), de nacionalidad alemana; y su hijo Philippe Jacquet, de apenas 2 años de edad, en el accidente protagonizado por Eugenio María Sanabria Vierci, el 10 de noviembre de 2024.

En el escrito solicitan a la Corte Suprema de Justicia que resuelva la acción de inconstitucionalidad que fue promovida el 30 de junio pasado, es decir hace seis meses, en contra del fallo del Tribunal de Apelaciones de Cordillera, que excluyó al señor Ceveriano Jacquet en calidad de querellante en la presente causa penal.

Lea más: Caso Sanabria Vierci: presentan acción de inconstitucionalidad contra exclusión de la querella

“Este caso ofrece (a la Corte Suprema de Justicia) la oportunidad de establecer un precedente jurisprudencial para todas las personas que, ante la dolorosa pérdida de un familiar, se vean en la dramática situación de actuar en su nombre”, resalta parte del escrito presentado este lunes al máximo tribunal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Exclusión de querella

La acción promovida por el padre de Osvaldo Jacquet ataca de inconstitucional la resolución del Tribunal de Apelaciones de Cordillera, argumentando que vulnera los derechos de la víctima al manipular el sistema jurídico con la aplicación indebida de las reglas de la herencia al proceso penal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre el punto agrega que fueron violados, además del debido proceso, la seguridad jurídica y la obligación que tienen los jueces de fundamentar sus resoluciones.

Lea más: Caso Sanabria Vierci: Tribunal de Apelación excluye al padre de la víctima como querellante

Eugenio María Sanabria Vierci está acusado por los hechos de exposición al peligro en el tránsito terrestre y homicidio culposo.