Dinavisa alerta sobre venta ilegal de productos con tirzepatida en CDE

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) emitió una alerta sanitaria por la comercialización no autorizada de productos que declaran contener tirzepatida en nuestro país, específicamente en Ciudad del Este.

Se trata de medicamentos que ingresaron y se venden sin contar con Registro Sanitario vigente, requisito obligatorio para su uso legal en Paraguay.

Según informó Dinavisa, los productos detectados se comercializan bajo los nombres Mounjaro, Tirzapatide injection, TirzseBound, Tirzepatide Freedom Research y Tirzepatide Synedica Labs.

La autoridad sanitaria señaló que se desconoce el fabricante o importador responsable, así como el origen real de estos medicamentos.

Riesgo grave para la salud pública

Dinavisa advirtió que el uso de estos productos representa un riesgo grave para la salud, ya que no se puede garantizar su composición, calidad, seguridad ni eficacia.

Agregó que, al no existir información validada sobre su dosificación, preparación o forma de aplicación, podrían provocar efectos adversos severos, incluso, poner en peligro la vida de quienes los consuman.

La institución recordó que, de acuerdo con la Ley Nº 1119/97, está expresamente prohibida la venta de productos de la salud no autorizados o introducidos ilegalmente al país.

Recomendaciones a la ciudadanía

Para el tratamiento de la obesidad u otros trastornos metabólicos, Dinavisa recomienda consultar exclusivamente a profesionales médicos calificados y verificar siempre que los medicamentos cuenten con registro sanitario oficial.

El organismo insta a no adquirir productos ofrecidos por redes sociales, internet o canales informales.

Canales de denuncia habilitados

Dinavisa solicita la colaboración ciudadana para frenar la venta de estos productos ilegítimos.

Las denuncias pueden realizarse a través del correo postcomercializacion@dinavisa.gov.py, mediante el botón de denuncias disponible en www.dinavisa.gov.py, de forma presencial en las oficinas de la institución o llamando al 021-444274.