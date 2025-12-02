Dinavisa verificó farmacia de Clínicas tras informe sobre medicamentos vencidos

Una fiscalización de la Contraloría General de la República reportó serias irregularidades administrativas en el Hospital de Clínicas - dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) -, entre las que destaca la existencia de medicamentos para tratamientos oncológicos y respiratorios con fechas de vencimiento que se remontan hasta 2017 en la farmacia de la institución.

En conversación con ABC Color este martes, Óscar Allende, director de Vigilancia de Medicamentos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), comentó que, en respuesta a la socialización del informe preliminar de la Contraloría, su institución realizó una verificación de las condiciones en la farmacia de Clínicas y su depósito de medicamentos.

Allende no entró en detalles sobre los hallazgos de esa verificación, sino que se limitó a decir que “las resultas vamos a informar entre las instituciones para que se puedan subsanar ciertos inconvenientes o mejoras” para proteger los productos allí almacenados.

Ese informe probablemente estará listo en el trascurso de la semana, dijo.

Agregó que la farmacia cuenta con una habilitación de la Dinavisa que fue renovada por última vez en 2024 y tiene un periodo de vigencia de cinco años.

UNA niega que se haya dado medicamentos vencidos a pacientes

La Facultad de Medicina de la UNA afirmó en un comunicado que ningún medicamento vencido ha sido administrado a pacientes en el Hospital de Clínicas y que todos los fármacos caducados fueron “debidamente segregados”.