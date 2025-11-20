Clausuran dos farmacias de Ciudad del Este por comercialización irregular de medicamentos

Los dos establecimientos farmacéuticos clausurados de manera provisional operaban en plena zona de Ciudad del Este, sobre la avenida Rubio Ñu y Adrián Jara, a unos metros uno del otro. Funcionaban bajo los nombres comerciales de São Paulo y Athlet Pharma, atrayendo principalmente a clientes brasileños.

Igualmente, la comitiva dispuso la suspensión temporal de actividades del depósito de la farmacia Amadeus. Desde la Dinavisa informaron que, durante las fiscalizaciones realizadas y denuncias recibidas, estos establecimientos comercializaban medicamentos controlados sin receta y medicamentos con alerta sanitaria como Retatrutide, Dexalergin, Vital Honey, Jaguar Power, además de productos de Cooper Pharma (HGH y Susobolic).

Mientras que los productos sin registro sanitario incluyen Mounjaro y medicamentos de los laboratorios Del Águila y Produsil, ambos con medidas cautelares.

El viernes pasado la Dinavisa emitió una alerta sobre la comercialización de medicamentos que contienen tirzepatida por no contar con registro sanitario, por lo que están catalogados con riesgo grave para la salud. Este medicamento se estaría comercializando en varias farmacias de esta zona del país.

“La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) informa a la ciudadanía que se ha detectado la comercialización no autorizada de un producto que se presenta o declara contener tirzepatida, identificado con el nombre ‘Zeptrina’, en el territorio nacional. Este producto no cuenta con Registro Sanitario vigente en Paraguay, requisito indispensable para su importación, distribución y comercialización legal en el país. El uso de este producto representa un grave riesgo para la salud pública”.

Igualmente, advierten desde dicha institución que el uso de productos sin autorización oficial puede ocasionar graves efectos adversos, ya que su composición, origen y condiciones de fabricación son desconocidas.