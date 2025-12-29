Escuela Náutica de la Armada recibe un simulador de navegación y maniobras

El simulador de navegación y maniobras que será utilizado por la Escuela Náutica de la Armada representa un salto cualitativo en la forma de preparar a los futuros oficiales, tripulantes y profesionales de la Marina Mercante Nacional y de la Armada Paraguaya, asegura el contralmirante Ever Ibarrola, comandante del Comando de Institutos Navales de Enseñanza.
“Este simulador permite entrenar en un entorno seguro, realista y controlado”, expresó.
Explicó que con el simulador se logrará realizar prácticas de diversas situaciones de navegación, complejas maniobras portuarias, tránsito en ríos y canales, toma de decisiones, prevención de abordajes, gestión de puente de mando y respuesta ante emergencias, sin exponer vidas, buques ni recursos.
“Cada hora de entrenamiento aquí realizada se traduce en menos accidentes, mayor dominio técnico y una marina mercante más competitiva a nivel regional. Significa más seguridad, más profesionalismo y más eficacia para nuestra flota nacional”, resaltó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Ministerio de Defensa envía cuarenta mil litros de agua a comunidad indígena del Chaco
Finalmente, dijo que este logro es posible a una alianza ejemplar, a la cooperación entre el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos y la Escuela Náutica de la Armada, considerada como un modelo de articulación entre el sector público y el sector privado.
Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Oscar González, manifestó que el simulador es un aparato costoso, por lo que se utilizará de manera adecuada y cuidadosa.
Agregó que la capacitación de la Armada Paraguaya llegará como directo beneficio para todo el Paraguay.