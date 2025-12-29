Histórico: El Dr. Amadeo Zanotti Cavazzoni asume la presidencia de la máxima organización mundial de cirugía pediátrica

Este nombramiento marca un hito en la historia de la especialidad, ya que es la primera vez que un sudamericano alcanza este prestigioso cargo desde la fundación de la confederación en 1974.

La elección del Dr. Zanotti-Cavazzoni, quien actualmente se desempeña como Vicepresidente de la organización, representa un cambio fundamental en la representatividad de América Latina ante el mundo.

Durante décadas, la región ocupó un rol más bien secundario, pero este nombramiento posiciona a la cirugía pediátrica latinoamericana en el nivel más alto del liderazgo mundial, rompiendo barreras que persistieron por más de 50 años.

Este avance institucional no es un hecho aislado, sino el resultado de una gestión estratégica liderada por representantes regionales como los doctores Héctor Pacheco (Uruguay) y Horacio Questa (Argentina), quienes trabajaron en el Comité Ejecutivo para renovar la presencia de la región en la agenda global.

Asimismo, este logro se apoya en la solidez de CIPESUR (Federación Sudamericana de Cirugía Pediátrica), organización de la cual el Dr. Zanotti-Cavazzoni es fundador y expresidente.

¿Qué es la WOFAPS y qué objetivos persigue?

La WOFAPS es la Confederación Mundial de Asociaciones de Cirugía Pediátrica, una entidad de élite que nuclea a 110 países de los cinco continentes,. Su misión principal es coordinar los esfuerzos globales para mejorar los estándares de atención quirúrgica en niños y facilitar la colaboración entre especialistas de todo el mundo.

Entre las acciones y logros que se buscan alcanzar bajo esta nueva etapa de liderazgo se encuentran:

• Liderar la agenda mundial: Pasar de ser miembros pasivos a decidir el rumbo de la especialidad a nivel global, garantizando que la voz de los cirujanos sudamericanos tenga peso en las decisiones internacionales.

• Retorno de grandes eventos a la región: Como resultado de este nuevo protagonismo, se ha conseguido que Cancún (México) sea la sede del Congreso Mundial WOFAPS en 2031,. Esto asegura que el foco de la cirugía pediátrica regrese a territorio latinoamericano tras los encuentros previstos en Turquía (2025) y Tailandia (2028).

Importancia para el Paraguay

Para el Paraguay, este nombramiento sitúa al país en el escaparate de la excelencia médica internacional. El hecho de que un profesional paraguayo presida una organización que agrupa a más de un centenar de naciones no solo otorga un reconocimiento profesional inmenso, sino que también abre puertas para el intercambio científico y la mejora de la práctica quirúrgica pediátrica en el país.

En términos de gestión, el Dr. Zanotti-Cavazzoni ejercerá como presidente en funciones a partir del año 2028, asegurando un periodo de influencia directa de la medicina paraguaya en la toma de decisiones que afectan a miles de niños alrededor del globo.

Es como si, después de jugar en ligas locales por mucho tiempo, la región finalmente hubiera obtenido la capitanía del equipo mundial, asegurando además que el próximo gran encuentro de la especialidad se dispute en nuestra propia casa.