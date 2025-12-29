Nacionales
29 de diciembre de 2025 - 13:33

Invitan a realizar el servicio militar en la Base Aérea de Concepción

Foto
La Base Aérea de Concepción recibirá a cimeforistas desde el 5 de enero de 2026.

La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) invita a los interesados e interesadas en prestar el servicio militar en la Base Aérea ubicada en la ciudad de Concepción. El 5 de enero será el día de inicio de las actividades y durará un total de seis semanas, indicaron los militares. Quienes deseen conocer más sobre esta formación pueden acercarse a la unidad castrense.

Por Aldo Rojas

El capitán Fabio Duarte informó que las inscripciones están abiertas hasta el día del inicio de las actividades que será el 5 de enero de 2026. Dijo que la invitación es para hombres y mujeres que deseen conocer el ámbito militar, donde además se enseña disciplina y respeto.

Sobre los requisitos mencionó que deben ser paraguayo o paraguaya, presentarse de forma voluntaria, presentar una copia de su cédula de identidad, completar la solicitud de inscripción y firmar el acta de compromiso. Para los menores de edad deben contar con la autorización de sus padres, explicó.

Lea más: Cimefor convoca a jóvenes para servicio militar

Resaltó que en la Base Aérea de Concepción cuentan con instalaciones acordes para recibir a los cimeforistas. Para más informaciones se pueden comunicar al 0982 349 679.

