Invitan a realizar el servicio militar en la Base Aérea de Concepción

La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) invita a los interesados e interesadas en prestar el servicio militar en la Base Aérea ubicada en la ciudad de Concepción. El 5 de enero será el día de inicio de las actividades y durará un total de seis semanas, indicaron los militares. Quienes deseen conocer más sobre esta formación pueden acercarse a la unidad castrense.