Invitan a realizar el servicio militar en la Base Aérea de Concepción

El capitán Fabio Duarte informó que las inscripciones están abiertas hasta el día del inicio de las actividades que será el 5 de enero de 2026. Dijo que la invitación es para hombres y mujeres que deseen conocer el ámbito militar, donde además se enseña disciplina y respeto.
Sobre los requisitos mencionó que deben ser paraguayo o paraguaya, presentarse de forma voluntaria, presentar una copia de su cédula de identidad, completar la solicitud de inscripción y firmar el acta de compromiso. Para los menores de edad deben contar con la autorización de sus padres, explicó.
Resaltó que en la Base Aérea de Concepción cuentan con instalaciones acordes para recibir a los cimeforistas. Para más informaciones se pueden comunicar al 0982 349 679.
