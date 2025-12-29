Con 103 nuevos suboficiales pretenden dar más seguridad a Misiones

Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en el departamento de Misiones, fueron asignados 103 nuevos suboficiales ayudantes, egresados del Colegio de Policía Sargento Ayudante José Merlo Sarabia, filial Nº 7, a las diferentes comisarías y subcomisarías del departamento.

“Desde la Dirección departamental de Policía de Misiones agradezco al comando institucional que nos tuvo en cuenta y nos ha enviado un total de 103 efectivos, todos oriundos de este departamento, quienes van a servir cuidando a su comunidad”, indicó la directora departamental de Policía de Misiones, Mirtha Ramos.

Lea más: Un supuesto hecho de intento de feminicidio ocurrió en la ciudad de Santa María

Ramos mencionó que en esta ocasión fueron designados 14 agentes femeninas y 89 agentes masculinos, y estos últimos egresaron de esta filial.

“Serán distribuidos en los 10 distritos. Las comisarías se encargarán de la redistribución en las subcomisarías, según las necesidades. Pero, por el momento, quedarán en las comisarías prestando servicio y apoyo, especialmente en el marco de las fiestas de fin de año.”, concluyó Ramos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy