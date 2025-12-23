Un supuesto hecho de intento de feminicidio ocurrió en la ciudad de Santa María

En la ciudad de Santa María, Misiones, ocurrió un hecho lamentable de un supuesto caso de feminicidio en una vivienda particular del barrio Virgen de Caacupé, donde fue víctima Lidia Rolón Acosta de 33 años.

Según los datos policiales el supuesto autor de este hecho sería la expareja de Lidia Rolón Acosta, identificado como Néstor Cristino Núñez Báez de 33 años, quien desenfundó un arma de fuego y disparó contra la humanidad de la mujer, acertándole dos tiros a la altura de la cintura y la pierna.

De acuerdo con el relato de testigos, Rolón Acosta se encontraba compartiendo con un amigo, identificado como Nelson David Duré Domínguez, de 33 años, quien manifestó que estaban en la vivienda de la víctima cuando, en un momento dado, el victimario llegó al lugar y, sin mediar palabras, desenfundó un arma de fuego y efectuó varios disparos hacia la humanidad de ambas personas.

Dos proyectiles impactaron contra la humanidad de la mujer, quien, a pesar de estar herida, siguió corriendo de Néstor Núñez, quien tras efectuar los disparos se dio a la fuga del lugar de los hechos, internándose en una zona boscosa.

En ese sentido, la directora departamental de Policía de Misiones, Mirtha Ramos, manifestó que el supuesto autor del hecho ya cuenta con orden de captura y está siendo buscado por los efectivos policiales del departamento. “Lastimosamente el clima no nos está ayudando, ya que se registra por momentos una copiosa lluvia, pero estamos realizando los trabajos de rastrillaje en toda la zona”, agregó.

Aparentemente, el hecho habría ocurrido por celos, ya que la persona con quien se encontraba compartiendo la víctima sería su pareja actual, situación que no habría sido del agrado del victimario y que habría motivado el atentado. Según vecinos, esta discusión se arrastra desde hace tiempo y la pareja tiene tres hijos en común, todos aún menores de edad.

Al respecto, el director del Hospital Regional de San Juan Bautista, Pablo Aveiro, señaló que la víctima fue intervenida quirúrgicamente a consecuencia de los dos impactos de bala, la cual una de ellas fue en la pierna que tuvo orificio de entrada y salida.

“La otra fue una herida a nivel de la zona posterior del abdomen que tuvo interferencia de daños dentro de la misma, que serían daños al intestino grueso e intestino delgado, los cuales fueron reparados por los cirujanos y fue extraída la bala. Posteriormente la paciente fue ingresado en terapia intensiva, y permanece estable”, indicó el médico.