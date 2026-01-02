Nacionales
02 de enero de 2026 - 09:32

Caño roto genera preocupación en vecinos y automovilistas en el barrio Sajonia

La zona de la calle Doctor Paiva se encuentra llena de agua por culpa del caño roto.
El desborde de agua por la calle, a raíz de un caño que lleva roto hace varios días, generó el reclamo de los vecinos de la zona, quienes sufren por la falta de presión. Por su parte, esta situación es también una preocupación para los automovilistas que circulan por la zona, pues el agujero en a capa asfáltica se hace cada vez más grande.

Hace varios días, un agujero en el asfaltado sobre la calle Doctor Emiliano Paiva casi a Avenida Carlos Antonio López, del barrio Sajonia, genera una gran pérdida de agua para los habitantes de la zona y es un peligro para los conductores que a diario utilizan ese camino.

La denuncia de los vecinos se produjo a raíz de que la presión del agua no era normal, por lo que bañarse, o intentar lavar la ropa y cubiertos, era una tarea casi imposible.

Esta situación podría estar generada por un caño roto de la Essap, que también ocasionó una abertura en la capa asfáltica, la cual fue ganando en tamaño con el correr de los días, haciendo que la pérdida de agua sea cada vez mayor.

Según el reclamo, esta situación lleva entre tres a cuatro días y hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias, por parte de la Empresa Estatal, para solucionar el inconveniente que genera este caño roto.

Los vecinos de la zona aguardan una rápida intervención de la Essap, señalando que con los días de calor que se tuvo y los que se van a tener, la falta de agua acarrea muchas complicaciones y dificultades.