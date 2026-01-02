Caño roto genera preocupación en vecinos y automovilistas en el barrio Sajonia

Hace varios días, un agujero en el asfaltado sobre la calle Doctor Emiliano Paiva casi a Avenida Carlos Antonio López, del barrio Sajonia, genera una gran pérdida de agua para los habitantes de la zona y es un peligro para los conductores que a diario utilizan ese camino.

La denuncia de los vecinos se produjo a raíz de que la presión del agua no era normal, por lo que bañarse, o intentar lavar la ropa y cubiertos, era una tarea casi imposible.

Esta situación podría estar generada por un caño roto de la Essap, que también ocasionó una abertura en la capa asfáltica, la cual fue ganando en tamaño con el correr de los días, haciendo que la pérdida de agua sea cada vez mayor.

Según el reclamo, esta situación lleva entre tres a cuatro días y hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias, por parte de la Empresa Estatal, para solucionar el inconveniente que genera este caño roto.

Los vecinos de la zona aguardan una rápida intervención de la Essap, señalando que con los días de calor que se tuvo y los que se van a tener, la falta de agua acarrea muchas complicaciones y dificultades.