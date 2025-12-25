Agencia Nacional de Tránsito: menores de edad tienen prohibido conducir vehículos motorizados

“Recordamos a padres y población en general que los menores de 18 años tienen prohibido conducir todo tipo de vehículos motorizados”, publicó en sus redes sociales la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Explica que la edad mínima para la obtención de la licencia de conducir es de 18 años, según la Ley 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Lo que establece la Ley Nacional de Tránsito

Edad mínima : el requisito indispensable para obtener una licencia de conducir (categoría particular o motociclista) es haber cumplido los 18 años de edad.

Prohibición de manejo : sin una licencia válida, ningún menor puede operar vehículos con motor, incluyendo motocicletas y cuatrimotos.

Responsabilidad y sanciones: entregar la conducción de un vehículo a un menor de 18 años o a una persona sin licencia constituye una infracción bajo la escala de multas de la Patrulla Caminera.

En el 2024 y 2025 se debatieron propuestas para reducir la edad mínima a 16 años, pero fueron rechazadas por comisiones legislativas, manteniendo la edad mínima en 18 años.