Nacionales
25 de diciembre de 2025 - 13:56

Agencia Nacional de Tránsito: menores de edad tienen prohibido conducir vehículos motorizados

Un joven sobre una motocicleta, motociclistas.
Recuerdan que la edad mínima para la obtención de la licencia de conducir es de 18 años. Shutterstock

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial compartió en sus redes sociales una recomendación para padres de familia, recordándoles que los menores de 18 años tienen prohibido conducir vehículos motorizados.

Por ABC Color

“Recordamos a padres y población en general que los menores de 18 años tienen prohibido conducir todo tipo de vehículos motorizados”, publicó en sus redes sociales la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Explica que la edad mínima para la obtención de la licencia de conducir es de 18 años, según la Ley 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Lo que establece la Ley Nacional de Tránsito

  • Edad mínima: el requisito indispensable para obtener una licencia de conducir (categoría particular o motociclista) es haber cumplido los 18 años de edad.
  • Prohibición de manejo: sin una licencia válida, ningún menor puede operar vehículos con motor, incluyendo motocicletas y cuatrimotos.
  • Responsabilidad y sanciones: entregar la conducción de un vehículo a un menor de 18 años o a una persona sin licencia constituye una infracción bajo la escala de multas de la Patrulla Caminera.

En el 2024 y 2025 se debatieron propuestas para reducir la edad mínima a 16 años, pero fueron rechazadas por comisiones legislativas, manteniendo la edad mínima en 18 años.