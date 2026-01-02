Video: pobladores de Atyrá, Caacupé y Altos cerraron ruta en defensa del agua

La movilización se desarrolló entre las 18:00 y las 20:00. Durante ese lapso, los manifestantes realizaron bloqueos intermitentes de la ruta, cerrándola cada 10 minutos, y posteriormente extendieron la protesta frente a la sede de la Patrulla Caminera. Tras cumplirse el horario previsto, los pobladores comenzaron a retirarse de manera gradual y sin incidentes.

En el lugar se pudo observar la presencia de jóvenes, niños y adultos portando carteles con consignas como “Intendente y concejales corruptos” y “No al lucro de los ricos, el agua del Acuífero Caacupé no se toca”.

Antecedentes

El proyecto cuestionado corresponde a un lujoso barrio cerrado de unas 90 hectáreas, ubicado entre Ypacaraí y San Bernardino.

El emprendimiento prevé la construcción de 545 lotes y edificios destinados a 135 departamentos.

Entre sus principales atractivos figura la instalación de una “Crystal Lagoon” o Laguna de Cristal, promocionada como la laguna artificial con la mayor superficie de playa del mundo.

Este tipo de infraestructura permite la creación de lagunas artificiales de gran tamaño, incluso en zonas urbanas o desérticas, pero requiere un uso intensivo de agua, lo que genera preocupación entre los pobladores.

Los vecinos autoconvocados coincidieron en que el consumo de agua que implicaría la laguna podría impactar negativamente en el Acuífero Caacupé, por lo que exigen controles rigurosos y el cumplimiento estricto de las normativas ambientales vigentes antes de autorizar el avance del proyecto.

Este medio intentó comunicarse con Martín Tempe, representante legal de Petrohue Real Estate S.A. y de la sociedad Highlands Park & Lagoon, para conocer su versión sobre las denuncias, pero no obtuvo respuesta.

El espacio queda abierto para que la empresa pueda brindar aclaraciones.