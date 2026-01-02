Reyes Magos en Asunción: dónde comprar juguetes

Los comerciantes que anualmente proveen de los regalos a los “Reyes Magos” están empezando a instalar los toldos en la avenida Eusebio Ayala, uno de los principales puntos de venta por esta festividad en Asunción.

La instalación de los puestos se realiza en un trabajo en conjunto entre los comerciantes y la Municipalidad de Asunción, con el objetivo de organizar el espacio y garantizar el orden durante los días de mayor afluencia de compradores.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que suele acudir cada año en vísperas de Reyes Magos, se prevé un despliegue de seguridad coordinado con la Policía Nacional, a fin de resguardar tanto a los vendedores como a los clientes.

Entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de enero, víspera y día de Reyes Magos, este tramo de la avenida Eusebio Ayala se convierte en peatonal para permitir que las familias puedan recorrer con mayor comodidad los puestos y realizar sus compras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Reyes Magos: el significado y sentido de los regalos a Jesús

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Juguetes y regalos más buscados por Reyes

Los comerciantes ya ofrecen una gran variedad de productos, adaptándose a la demanda de la temporada y a las altas temperaturas del verano.

“Nos estamos preparando de a poco. De todo tenemos y la pileta es lo que más se lleva cada año porque hace calor y se lleva para que los niños puedan bañarse”, dijo un vendedor.

Los comerciantes ya quedan instalados durante todo el día y continuarán con la venta hasta que concluya el operativo, el próximo 6 de enero, fecha central de la celebración de Reyes Magos, una de las más tradicionales en nuestro país.