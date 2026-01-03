Despliegan fuerte operativo policial para la Fiesta Hawaiana en Pilar

La Policía Nacional implementa un amplio operativo de seguridad para la tradicional Fiesta Hawaiana, que se desarrolla esta noche en la Playa Municipal de Pilar y que convoca a miles de visitantes de distintos puntos del país y del extranjero.

Desde la Dirección de Relaciones Públicas (RR.PP.) de la Policía Nacional se informó que un importante número de agentes policiales fue desplegado con el objetivo de resguardar la integridad de los asistentes y garantizar el normal desarrollo del evento, considerado el mayor espectáculo playero del Paraguay.

La Fiesta Hawaiana, en su edición número 37, contará con la presencia de destacados artistas nacionales e internacionales, entre ellos Edgar Camarasa y su grupo Talento de Barrio, Tierra Noble de Pilar, el mexicano Paco Barrón y la agrupación argentina Los Tulipanes, además de DJ y un imponente show de luces a cargo de Estudio 69.

Los organizadores estiman una concurrencia de entre 15.000 y 20.000 personas.

El plan de seguridad contempla la presencia de aproximadamente 500 efectivos dentro de la ciudad de Pilar, con apoyo de diversas agrupaciones especializadas como Prevención y Seguridad, Inteligencia, Lince, Investigaciones y el Departamento Contra Delitos Económicos.

Asimismo, se establecieron anillos de control y filtros de seguridad sobre rutas estratégicas, específicamente sobre la ruta PY19, en la zona de Mburicá, distrito de Tacuaras, y sobre la ruta PY04, a la altura del kilómetro 17, con el fin de controlar el ingreso de personas y vehículos.

La directora de la Policía Departamental, comisario Martina Trinidad, detalló que del total del contingente, 390 efectivos locales estarán abocados al operativo, además de tres pelotones antimotines integrados por 15 hombres cada pelotón, a esto se suma 45 agentes antidisturbios, junto a personal táctico destinado a la cobertura de entidades bancarias y cooperativas.

Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con los controles y recomendaciones de seguridad, destacando que el operativo busca garantizar una fiesta segura y ordenada para todos los asistentes.