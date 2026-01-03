Roban vehículo de un uniformado que fue recuperado tras un accidente de tránsito

Según los datos de la Policía, los ladrones aparentemente no sufrieron lesiones de consideración, por lo que lograron salir del habitáculo del automóvil para luego internarse en una zona boscosa. El motociclista; sin embargo, fue trasladado en grave estado hasta el hospital básico de Itacurubí del Rosario para su atención médica.

El suceso se produjo esta madrugada aproximadamente a las 02:40, sobre la ruta PY22, entre la colonia Vaca Hû, distrito de Santaní, y la colonia Tuyando, de Itacurubí del Rosario, protagonizado entre la motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR, 150 cc, color azul, sin matrícula, guiada por Valentín Morel Pereira, de 28 años, domiciliado en la localidad de Tuyango, distrito de Itacurubí del Rosario, quien se llevó la peor parte del percance a consecuencia de los golpes recibidos por el impacto.

Y, por otro lado, el automóvil de la marca Toyota, modelo Premio, año 2002, color blanco, con matrícula N° AAAP 360 (vehículo hurtado), propiedad de la víctima Enrique Ramón González Candia, de 28 años de edad, personal policial, domiciliado en la compañía Novireta San Antonio, distrito de San Estanislao.

La víctima, con lesiones de consideración, fue auxiliada hasta el hospital básico de Itacurubí del Rosario, donde se encuentra internada hasta el momento, a cargo de los médicos de guardia.

Intervinientes

Intervinieron en este hecho personal de las sedes policiales de la zona, con apoyo de la Comisaría 8ª de San Estanislao, a cargo del subjefe, oficial inspector Luis Armoa; personal técnico en Criminalística y la fiscal de turno de la Unidad Nº 2 de San Estanislao, Lilian Stella Ruiz Franco.

Hasta el momento no hay personas detenidas relacionadas con el caso ocurrido esta madrugada.