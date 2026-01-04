Cardenal Martínez viaja a Roma para reunión extraordinaria convocada por el papa

Este domingo, el cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, partió con destino a Roma, Italia, para participar esta semana de consistorio extraordinario convocado por el papa León XIV, que tendrá lugar en el Vaticano el miércoles y jueves próximos.

El cardenal Martínez partió desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi acompañado por el secretario canciller y cura rector de la Catedral Metropolitana de Asunción, presbítero Aldo Bernal.

El de esta semana será el primer consistorio extraordinario convocado por el papa León XIV y el primero en tener lugar desde el celebrado en agosto de 2022, por convocatoria del papa Francisco.

Reunión de los cardenales con el papa

Según informó el Vaticano, el encuentro de dos jornadas consistirá en “momentos de comunión y fraternidad”, y “tiempos dedicados a la reflexión, al compartir y a la oración” y permitirá que los cardenales ofrezcan “apoyo y consejo” al papa en su liderazgo de la Iglesia Católica.

“El consistorio se sitúa en el contexto de la vida y misión de la Iglesia, y tiene como finalidad reforzar la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales, llamados a colaborar en la solicitud por el bien de la Iglesia universal”, reza el comunicado del Vaticano, citado por EFE.