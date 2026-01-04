Hospital de Policía necesita donantes de sangre con urgencia

La Policía Nacional del Paraguay, a través de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Central Rigoberto Caballero, lanzó este domingo un llamado urgente a la solidaridad ciudadana.

El objetivo es captar donantes de diversos grupos sanguíneos para garantizar la atención de pacientes que requieren transfusiones de manera inmediata.

Según el comunicado institucional, la necesidad es crítica para los siguientes grupos:

Grupo O (Positivo y Negativo): Con carácter de suma urgencia.

Grupo A (Positivo y Negativo): También requerido con urgencia.

Grupo B o AB (Positivo y Negativo): Necesarios para reponer el stock de la unidad.

¿Dónde y cuándo acudir?

Los voluntarios que deseen colaborar con esta causa deben acercarse a la sede del Centro Nacional de Servicios de Sangre (CENSSA), ubicada sobre las calles Gral. Santos y Herminio Giménez, justo al lado del Hospital de Trauma.

El horario habilitado para la recepción de donantes es de 07:00 a 17:00 horas.

Bajo el lema “Permite que un corazón siga latiendo”, los profesionales de salud instan a la población a dedicar unos minutos de su tiempo para salvar vidas, recordando que la donación es un acto seguro y fundamental para el sistema sanitario.