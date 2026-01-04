Nacionales
04 de enero de 2026 - 11:03

Hospital de Policía necesita donantes de sangre con urgencia

Una mujer es transfundida con sangre donada.
Una mujer es transfundida con sangre donada.Shutterstock

La Unidad de Medicina Transfusional del Hospital “Rigoberto Caballero” emitió un pedido en el que urge de donación de sangre ante la falta de stock. Se requieren con mayor urgencia los grupos sanguíneos O y A, tanto positivos como negativos.

Por ABC Color

La Policía Nacional del Paraguay, a través de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Central Rigoberto Caballero, lanzó este domingo un llamado urgente a la solidaridad ciudadana.

El objetivo es captar donantes de diversos grupos sanguíneos para garantizar la atención de pacientes que requieren transfusiones de manera inmediata.

Según el comunicado institucional, la necesidad es crítica para los siguientes grupos:

  • Grupo O (Positivo y Negativo): Con carácter de suma urgencia.
  • Grupo A (Positivo y Negativo): También requerido con urgencia.
  • Grupo B o AB (Positivo y Negativo): Necesarios para reponer el stock de la unidad.

Lea más: Lusipar: así se encuentran los policías heridos tras enfrentamiento con campesinos

Piden donantes en el Rigoberto Caballero.
Piden donantes en el Rigoberto Caballero.

¿Dónde y cuándo acudir?

Los voluntarios que deseen colaborar con esta causa deben acercarse a la sede del Centro Nacional de Servicios de Sangre (CENSSA), ubicada sobre las calles Gral. Santos y Herminio Giménez, justo al lado del Hospital de Trauma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El horario habilitado para la recepción de donantes es de 07:00 a 17:00 horas.

Bajo el lema “Permite que un corazón siga latiendo”, los profesionales de salud instan a la población a dedicar unos minutos de su tiempo para salvar vidas, recordando que la donación es un acto seguro y fundamental para el sistema sanitario.