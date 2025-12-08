Lusipar: así se encuentran los policías heridos tras enfrentamiento con campesinos

El viernes pasado se registró un enfrentamiento entre campesinos y uniformados policiales en zona de la estancia Lusipar, departamento de San Pedro, luego de que supuestos “sintierras” hayan atropellado el lugar para ingresar a la fuerza.

Como parte del hecho, dos policías resultaron heridos con armas de fuego. Uno de ellos fue el suboficial Ángel Cano, quien recibió un disparo en la zona del rostro y presenta una herida a nivel nasal.

Sobre su estado, la doctora Luz Céspedes, directora del Hospital de Policía Rigoberto Caballero, precisó que se encuentra lúcido y sin sangrados, sin embargo, continúa internado.

Asimismo, adelantó que mañana se espera un procedimiento de “exploración” en Cano, por lo que los próximos días serán clave para su diagnóstico.

Policía en terapia intensiva

El otro policía herido fue el suboficial Ángel Molinas, quien se encuentra en terapia intensiva tras un disparo en zona del muslo que provocó una lesión de la vena femoral.

Sobre su estado refirió que Molinas tuvo una pérdida importante de sangre y ya fue sometido a una cirugía que duró unas cinco horas, por lo que ahora se encuentra estable y sin asistencia mecánica respiratoria.

“Mantiene signos vitales, pero con pronóstico reservado; una evolución favorable, pero con pronóstico reservado. Siempre todo en proceso de evaluación y todavía no podemos decir que está fuera de peligro; podemos decir que está mejor, dentro de todo estamos bien, pero sin poder cantar victoria”, agregó la médica.

Finalmente, reiteró que existen riesgos de infecciones en los pacientes y por esto se extreman los cuidados para minimizar los riesgos.

