San Bernardino: empresarios aseguran que tomarán acciones judiciales por discotecas en barrios residenciales

Marilin Caballero, presidenta de la Cámara de Comercio, explicó que, ante la presencia de locales como Zolara y Amelia, el grupo de empresarios afectados decidió investigar quién alquiló los terrenos, ya que la densidad de residencias hace inviable la operación de discotecas como la que funcionaba anteriormente en el Anfiteatro José Asunción Flores.

“Tenemos dos discotecas que causan polución sonora, congestión y peligro para los vecinos. Esto será un caos, especialmente porque otras zonas mixtas habilitadas para la temporada, como Pirayu’i y Country, están muy cerca y generarán un congestionamiento terrible en el tránsito de la ciudad veraniega”, advirtió Caballero.

El plan de los empresarios es presentar una nota formal al intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) y, de ser necesario, contratar un abogado penalista para proteger sus intereses.

Antecedentes

En 2023, se permitió que las discotecas operen en el Anfiteatro José Asunción Flores durante dos años, tras un acuerdo entre los propietarios de los locales y la Municipalidad, con el compromiso de trasladarse a una “zona mixta” después del período acordado.

Para este año, en el Anfiteatro únicamente se permitirá el funcionamiento de los restaurantes Diablada y Lomitería Hesu, mientras que las discotecas deben operar en zonas mixtas habilitadas de manera excepcional para la temporada de verano.

Sin embargo, desde la Municipalidad han argumentado que el barrio Jardín entra dentro de estas zonas mixtas, a pesar de la densidad residencial y la falta de infraestructura para soportar locales de gran afluencia.

Impacto y crítica

Empresarios y vecinos coinciden en que esta medida podría generar un conflicto urbano y un aumento de riesgos para la comunidad.

La situación evidencia la falta de planificación y coordinación entre la Municipalidad y los propietarios de locales nocturnos, así como la necesidad de establecer regulaciones más claras sobre dónde y cómo pueden operar las discotecas en San Bernardino.

